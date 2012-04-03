آبگرفتگی چهار مدرسه در گنبدکاووس

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله آخوندی پیش از ظهر سه شنبه 15 فروردین در جلسه بررسی مشکلات مدارس آب گرفته در این مدیریت افزود: سه واحد آموزشی مقطع ابتدایی و یک واحد آموزشی مقطع راهنمایی زیر مجموعه مجتمع آموزشی شهید همت بخش مرکزی این شهرستان شامل روستای سلاق غائب دبستان های دادخواه 3 و نگین، روستای سرپل دبستان شهید رستگار و روستای هادی آباد دبستان شهید عابدنیا دچار آبگرفتگی شده است.

آخوندی اضافه کرد: آبگرفتگی این چهار واحد آموزشی به ستاد حوادث پیش بینی نشده شهرستان اطلاع داده شده و تلاش برای رفع آبگرفتگی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در صورت رفع آبگرفتگی مدارس و بهبود وضعیت معابر منتهی به آن، این مدارس فردا فعالیت تحصیلی خود را آغاز خواهند کرد.

به گفته وی در این چهار واحد آموزشی 220 دانش آموز مشغول تحصیل هستند.

آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاووس با بیش از 300 هزار نفر جمعیت در شرق گلستان حدود 55 هزار دانش آموز در سه مقطع تحصیلی دارد.