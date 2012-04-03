لرستانیهای ساکن تهران و البرز "گهر" را دریابند/ تنها امید صعود به لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه هفدهم فروردین ماه سالجاری تیم گهر زاگرس دورود در هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک کشور مهمان تیم کاوه تهران است که در این راستا انتظار می رود لرستانیها برای حمایت از این تیم حضور چشمگیری در ورزشگاه شهر قدس داشته باشند.

در حال حاضر گهر زاگرس دورود با 35 امتیاز در رده دوم گروه ب لیگ دسته یک کشور بعد از آلومنیوم هرمزگان قرار دارد. این در حالیست که تیم فوتبال آلومنیوم هرمزگان پیش از این به رقابتهای لیگ برتر صعود کرده و حال گهر زاگرس دورود دومین بخت صعود به مرحله پلی آف برای حضور در لیگ برتر کشور است.

تیم گهر زاگرس دورود در هفته 25 و 26 ام لیگ دسته یک کشور نیز به ترتیب میزبان نیروی زمینی تهران و مهمان تیم فوتبال استقلال صنعتی خوزستان خواهد بود که در صورت دستیابی به برد در هر سه بازی یاد شده بخت اول صعود به مرحله پلی آف خواهد بود.

هم اکنون در گروه ب رقابتهای لیگ دسته یک کشور جدال میان تیمهای بالای جدولی برای صعود به مرحله پلی آف وجود دارد به طوریکه پس از تیم گهر زاگرس دورود، تیم های ماشین سازی تبریز با 34 امتیاز و نساجی مازندران با یک بازی کمتر و 34 امتیاز در رده های بعدی قرار دارند.

این در حالیست که در آستانه برگزاری هفته بیست و چهارم این بازیها هنوز رای دیدار استقلال صنعتی و نساجی مازندران از هفته نوزدهم لیگ یک که به دلیل عدم حضور تیم نساجی برگزار نشد اعلام نشده است.

این دیدار در شرایطی برگزار نشد که تیم استقلال صنعتی و هم چنین گروه داوری در میدان حاضر شدند و در چنین شرایطی معمولا بازی سه برصفر به سود تیم میزبان اعلام می شود.

با این تفاسیر به نظر می رسد با توجه به اعتراضات باشگاه استقلال صنعتی و هم چنین دیگر تیمهای مدعی گروه ب نظیر ماشین سازی و گهر زاگرس دورود رای صادره برای این بازی سه بر صفر به سود استقلال صنعتی خواهد بود که البته این رای هنوز امضاء و ابلاغ نشده است.

به هر روی هفته بیست و چهارم لیگ دسته یک کشور در حالی برگزار می شود که این هفته، هفته ای سرنوشت ساز برای فوتبال لرستان خواهد بود.

تیم فوتبال گهر زاگرس دورود در شرایطی که فقط سه گام تا رسیدن به مرحله پلی آف و صعود به لیگ برتر فاصله دارد، این هفته به مصاف کاوه تهران می رود، رقیبی که شرایط مطلوبی در جدول ندارد و برای گریز از سقوط تمام تلاش خود را در مصاف با گهر به کار خواهد بست.

این بازی عصر روز پنج شنبه 17 فروردین ماه در ورزشگاه شهر قدس (قلعه حسن‌خان) برگزار خواهد شد و زمان برگزاری آن 16 اعلام شده است.

با این تفاسیر امید می رود با توجه به حساسیت این بازیها لرستانیهای مقیم تهران و البرز به خصوص لرستانیهای مقیم قلعه حسن خان، ملارد و شهریار در این شرایط حساس برای حمایت از گهر زاگرس دورود به ورزشگاه بروند.

در صورتیکه تیم گهر زاگرس بتواند جایگاه خود را در رتبه دوم گروه ب این دوره از رقابتها حفظ کند برای صعود به لیگ برتر باید به مصاف تیم دوم گروه الف مسابقات لیگ دسته یک کشور برود.

با این تفاسیر سه بازی باقی مانده از لیگ دسته اول فوتبال کشور برای تیم گهر زاگرس هر کدام حکم یک فینال را خواهد داشت که در صورت کسب نتیجه پیروزی و صعود این تیم دورودی می تواند آرزوی دو میلیون لرستانی برای داشتن تیم در لیگ برتر کشور را محقق کند.

امید می رود مسئولان لرستان نیز با حمایت از تیم یک دست و موفق گهر زاگرس دورود زمینه صعود این تیم جوان به لیگ برتر کشور را فراهم کنند تا افتخاری دیگر برای لرستان رقم بخورد.