جنایتکار عاشق پیشه پای چوبه دار

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از سوم اردیبهشت سال گذشته همزمان با ناپدید شدن دختر جوانی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

مادر مونا در جریان تحقیقات به کارآگاهان گفت: از صبح امروز دخترم به طرز مشکوکی ناپدید شده است. تلفن همراهش نیز خاموش است. عصر هنگامی که برای کاری به پشت بام رفتم با لباس‌های سوخته در پشت بام روبرو شدم.

پس از این شکایت تحقیقات برای یافتن سرنوشت دختر جوان آغاز شد اما هیچ ردی از او به دست نیامد. سرانجام 24 اردیبهشت جسد سوخته مونا زیر یک پل در جاده قدیم تهران- قم کشف شد. بررسی‌ها نشان داد عامل یا عاملان جنایت پس از قتل دختر جوان جسد او را به آنجا منتقل کرده و برای از بین بردن آثار جرم آن را به آتش کشیده بودند.

با کشف جسد مونا روند رسیدگی به این پرونده وارد فاز جدیدی شد و کارآگاهان در جریان تحقیقات خود دریافتند دختر جوان قصد ازدواج با پسر همسایه‌شان به نام پویا را داشته است.

با کشف این سرنخ پویا دستگیر و در بازجویی‌های ابتدای منکر جنایت شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت:‌ روز حادثه همراه مونا به یک باشگاه ورزشی رفته و او ثبت نام کرد. وقتی برگشتیم او از من خواست به خانه ما برویم و درباره آینده صحبت کنیم. در آنجا چند بار تلفن مونا زنگ خورد که این باعث شک من شد. بر اثر این موضوع با هم درگیر شدیم که او قصد ترک خانه را داشت من هم او را هل داده و از پله ها به پایین پرت کردم. وقتی بالای سرش رفتم دیدم دیگر نفس نمی‌کشد. برای اینکه اثر انگشتم روی لباس‌هایش باقی نمانده باشد آنها را در پشت بام خانه‌شان به آتش کشیدم. شبانه نیز جسد را به اتوبان قم برده و زیر یک پل آتش زدم.

پس از اعتراف این جنایت و بازسازی صحنه قتل پرونده برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه محاکه که به ریاست قاضی همتیار برگزار شد، اولیای دم با قبول پرداخت تفاضل دیه خواستار قصاص قاتل دخترشان شدند.

در ادامه نیز رئیس دادگاه اتهام قتل عمدی، جنایت بر میت و تحریق عمدی لباس را به پویا تفهیم کرد و از او خواست به دفاع از خود بپردازد. پسر جوان نیز در دفاع از خود گفت:‌ من مرتکب این جنایت نشدم و تمام اعترافاتم تحت فشار بازجویی بود.

در ادامه قاضی با اشاره به گزارش پزشکی قانونی گفت:‌ براساس این گزارش مقتول بر اثر خفگی جان باخته است، آیا قبل از اینکه جسدش را به آتش بکشی خفه کرده بودی؟

متهم به قتل: من اتهام قتل و آتش زدن را به هیچ عنوان قبول ندارم.

در ادامه قضات دادگاه وارد شور شده و پویا را به قصاص، پرداخت 10 درصد دیه یک انسان، یک سال حبس و 99 ضربه شلاق محکوم کردند.

در ادامه با اعتراض او پرونده‌ به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات شعبه 15 دیوان عالی کشور حکم را تایید کرده و پرونده برای اجرای قصاص به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.