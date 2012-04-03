آغاز مسابقات ورزشی نیروهای مرزبانی خراسان شمالی

محمد مهدی ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این دوره از مسابقات با شرکت سربازان و نیروهای مرزبانی خراسان شمالی در 7 رشته ورزشی از امروز 15 فروردین ماه در محل ستاد مرزبانی این استان، مستقر در شهر مرزی راز برگزار می‌شود.

وی رشته‌های موجود در این رقابت ورزشی را فوتسال، والیبال، دو استقامت، دو سرعت، تنیس روی میز، دارت و طناب کشی اعلام کرد و اذعان داشت: این رقابت‌ها در افزایش روحیه نیروهای مرزبانی و ارتقاء آمادگی جسمانی مرزبانان خراسان شمالی، تاثیر گذار است.

ریحانی با بیان اینکه در سال گذشته‌اتیم مرزبانی خراسان شمالی در المپیاد فرهنگی ورزشی مرزبانی ناجا موفق به کسب مقام قهرمانی شده بود اظهار داشت: در سال جدید برنامه ریزی ویژه‌ای برای پیشرفت ورزشکاران مرزبانی پیش بینی شده است.

وی افزود: در پایان این مسابقات به نفرات برتر رشته‌های مختلف ورزشی جوایز ارزنده‌ای از طرف مرزبانی خراسان شمالی اهدا خواهد شد.