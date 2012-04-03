4300 مسافر در مدارس گنبدکاووس اسکان یافتند

نبی الله آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد سه هزار 512 نفر در مدارس و 702 نفر در خانه معلم و 130 نفر نیز در بخش مرزی اینچه‌برون بوده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس از اسکان یکهزار و 10 خانوار از مسافران نوروزی در مراکز طرح اسکان آموزش و پرورش این شهرستان خبر داد.

وی گفت: در ایام تعطیلات نوروز امسال، 766خانوار در مدارس شهر گنبدکاووس، 213 خانوار در محل سوئیت‌های مرکز اقامتی خانه معلم این شهر و 31 خانوار در مدارس شهر مرزی «اینچه برون» اسکان یافتند.

آخوندی اضافه کرد: امسال تعداد 220 اتاق در مدارس نوساز دو شهر گنبدکاووس و اینچه برون با تجهیزات اولیه زندگی و 19 سوئیت در خانه معلم پیش‌بینی شده بود.

آخوندی همچنین بابیان اینکه درتعطیلات نوروز امسال تمهیدات ویژه‌ای برای اسکان مسافران پیش‌بینی شده بود، اضافه کرد: توزیع رایگان بسته فرهنگی، ویزیت رایگان مسافران و اعزام پیک موتوری برای راهنمایی مسافران به محل اقامت ازجمله این تمهیدات بوده است.

مدیر آموزش و پرورش گنبدکاووس همچنین با قدردانی از تلاش و همکاری سایر ارگان‌ها و نهادها درطرح اسکان مسافران نوروزی، از برگزاری آیین تجلیل از خادمان مدارس در ایام نوروز خبر داد و گفت: به هر یک از سرایداران فعال مبلغ 10 میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بلندمدت و یک سفر زیارتی به یکی از شهرهای قم و مشهد با اعضای خانواده اعطا خواهد شد.



شهرستان تاریخی، مذهبی گنبدکاووس با بیش از 300 هزار نفر جمعیت درشرق استان گلستان واقع است.