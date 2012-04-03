حمایت طرح های خلاقانه فرهنگی هدف مرکز رشد فناوری گناباد است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید عربشاهی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به اهمیت فعالیت های خلاقانه فرهنگی، در سال جدید تلاش می کنیم که با گرفتن مجوز و ایجاد مرکز رشد فرهنگی، با درنظرگرفتن تمامی مولفه های یک فعالیت و یا تولید فرهنگی، به رشد منطقه خود در این بخش نیز کمک کنیم.

وی در مورد فعالیت های مرکز رشد فناوری در گناباد با اشاره به تاسیس این مرکز در سال 88 تصریح کرد: این مرکز توانسته از مهر ماه سال 89 تا کنون یازده طرح را در بخش های مختلف جذب کند.

عربشاهی اضافه کرد: ده شرکت دیگر نیز که در بخش های مختلف دارای ایده هایی تازه بوده اند درخواست ورود به مجموعه مرکز رشد فناوری را داده اند که در حال پذیرش هستند و سیزده شرکت دیگر نیز به دلایل مختلف درخواستشان رد شده است، همچنین 15 ایده خلاقانه و کاربردی نیز توسط دفتر نوآوری مرکز پذیرش شده است.

وی افزود: ساختمان جدید مرکز رشد فناوری شهرستان گناباد نیز پس از تلاشهای بسیار در جهت تملک زمین، در فاز اول که شامل دو ساختمان اداری است با اعتباری بالغ بر 125 میلیون تومان ساخته شده و تکمیل آن نیز در فازهای بعدی ادامه دارد.

ارائه خدمات مالی به ایده های خلاقانه

وی ادامه داد: این ساختمان در نهایت شامل 7 ساختمان دو واحدی خواهد بود که هر واحد دارای سه اتاق است و این به ما امکان استقرار 42 شرکت را می دهد.

مدیر مرکز رشد فناوری گناباد با اشاره به اینکه خدمات مختلفی از جمله انواع خدمات اداری، آموزشی، فنی و تخصصی، اطلاع رسانی، مالی و اعتباری و ... به شرکت های عضو این مرکز ارائه می شود، تصریح کرد: در بحث ارائه خدمات مالی و اعتباری، به هر ایده خلاقانه پذیرش شده درمرحله نوآوری، یک میلیون تومان به صورت بلاعوض، در مرحله پیش رشد سه میلیون تومان به صورت بلاعوض و در مرحله رشد 30 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد اندک و بازپرداخت بلند مدت تعلق می گیرد.

وی گفت: همچنین شرکت های پذیرش شده طبق ضوابط مشخص می توانند از تسهیلات ویژه مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، از جمله معافیت مالیاتی ده ساله، استفاده کنند.

تأکید مرکز رشد فناوری بر رفع مشکل بیکاری قشر تحصیل کرده

عربشاهی، با بیان اینکه مرکز رشد فناوری با توجه به پتانسیل ها ونیازهای موجود در جهت رسیدن به رونق اقتصادی منطقه، با تأکید بر رفع مشکل بیکاری قشر تحصیل کرده گام برمی دارد، گفت: بنابر نظر اکثر کارشناسان، بخصوص رهبری معظم انقلاب، مهمترین مشکل حال حاضر ایران که اکنون مورد توجه دشمنان نیز قرار گرفته است، بخش اقتصادی است که ما شاهد تحریم های مختلف ضد ایرانی نیز در همین راستا بودیم.

وی گفت: به همین منظور رهبری در هدفگذاری سال های اخیر مباحث اقتصادی را مورد توجه قرار داده اند و تأکیدکرده اند که به دور از شعار پردازی و فعالیت های بی فایده ای مثل بسیاری از همایش ها، ریشه ای به این هدفگذاری ها نگاه شود.

وی افزود: برای تحقق این خواسته رهبری، دو مولفه اصلی مورد نیاز،اراده ملت و حمایت و توجه همه جانبه دولت و مسئولان است.

عربشاهی گفت: حمایت دولت از تولیدات کشاورزی و صنعتی داخلی باید به عالیترین نحو صورت گیرد، کارکنان و کارگران ما باید از کم کاریها دست بردارند، سرمایه ها باید به سمت تولید سوق داده شوند و از همه مهمتر فرهنگ سازی باید در تمامی بخش ها انجام گیرد.

ناآشنایی با بازار مصرف شرکت ها را در معرض نابودی قرار می دهد

مدیر مرکز رشد فناوری گناباد تصریح کرد: نمی شود تنها دلیل ناموفق بودن برخی شرکت ها را عدم حمایت دولت دانست بلکه در برخی اوقات عواملی از قبیل ناآشنایی با شرایط کاری، بازار مصرف و هزینه های بالای راه اندازی کسب و کار و نیز فقدان تجربه مدیریتی می تواند یک شرکت را در معرض نابودی قراردهد.

عربشاهی افزود: برخی موسسات دولتی هستند که به دلایل مختلف کارایی لازم را ندارند اما هزینه های هنگفتی برای حفظ آن ها پرداخت می شود.

وی افزود: این شرکت ها خود را در پشت بحران بیکاری کارگران و کارکنان پنهان می کنند، درحالی که اگر ما در بخش بیمه های بیکاری با جدیت و درست وارد شویم، می شود به میزان قابل توجهی از این هدر رفت هزینه ها جلوگیری کرد.

مرکز رشد فناوری حلقه مفقوده بین ایده و تولید محصول است

عربشاهی با اشاره به اینکه مرکز رشد فناوری حلقه مفقوده بین ایده و تولید محصول است، گفت: هدف مرکز رشد، حمایت از افرادی است که هم ایده پرداز خوبی هستند و هم توانایی عملیاتی کردن ایده ها را دارند تا بتوانیم با تولید و کارآفرینی در جهت حل مشکلات مردم گام برداریم.

وی با تأکید بر اینکه شورای مرکز رشد فناوری در گناباد با شش عضو که یکی از اعضا نماینده پارک علم و فناوری مشهد است، در خود شهرستان به بررسی طرح ها می پردازد و در همین جا برای پذیرش و عدم پذیرش شرکت ها و طرح ها تصمیم گیری می شود، حمایت از طرح های خلاقانه فرهنگی را از جمله اهداف اصلی سال 91 دانست.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت فعالیت های خلاقانه فرهنگی، در سال جدید تلاش می کنیم که با گرفتن مجوز و ایجاد مرکز رشد فرهنگی، با درنظرگرفتن تمامی مولفه های یک فعالیت و یا تولید فرهنگی، به رشد منطقه خود در این بخش نیز کمک کنیم.

عربشاهی بیان داشت: جذب و حمایت از مراکز تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی و تولیدی، تقویت دفاتر مرکز رشد در دانشگاه ها و مراکز علمی، تلاش برای حمایت از شرکت های پذیرش شده در مرحله پس از رشد، برگزاری جشنواره تجلیل از نخبگان و نوآوران شهرستان، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی ماهانه و ... نیز از دیگر اهداف اصلی مرکز رشد فناوری شهرستان گناباد در سال جدید است.

مدیر مرکز رشد فناوری گناباد با اشاره به راه اندازی سامانه ثبت آنلاین ثبت نام در وبسایت رسمی مرکز تصریح کرد: از این پس، تمامی مراحل ثبت درخواست ها در این وبسایت امکان پذیر است و با راه اندازی کامل آن، دیگر نیازی به حضور اولیه فرد جهت ثبت نام در مرکز رشدفناوری نخواهد بود.