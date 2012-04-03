حجم واردات بی رویه عرصه را بر تولیدات داخلی تنگ کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نخستین روزهای اداری سال جدید، جمع کثیری از وزیران و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی، استادان دانشگاه‌ها، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در نهادها و سازمان‌های مختلف، نمایندگان احزاب و جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور در چند نوبت با حضور در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حلول سال جدید را به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تبریک و تهنیت گفتند.

در این دیدارها آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تبریک متقابل سال جدید، ابراز امیدواری کرد سال جدید مقارن با موفقیت و بهروزی بیشتر نظام اسلامی و سعادت روزافزون مردم کشورمان باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبری معظم انقلاب به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت، انتخاب این عنوان نشان از اهمیت و جایگاه بالای کار، تولید و سرمایه‌گذاری برای رونق اقتصادی و رفع مشکلات کنونی مردم دارد و امیدواریم این تأکید، توسط مسئولان در حدّ شعار باقی نمانده و عملاً تحقق یافته و برنامه‌ریزی‌ها در این جهت باشد.

وی با اشاره به سیاست دولت در دهه هفتاد مبنی بر تأکید بر کار و سازندگی و پرهیز از سیاست‌زدگی گفت: اگر در آن مقطع زمانی و پس از دوران دفاع مقدس که کشور وارث خرابی‌ها و ویرانی‌های ناشی از جنگ بود این سیاست دنبال نمی‌شد قطعاً آن حجم بزرگ از بازسازی و سازندگی در کشور تحقق پیدا نمی‌کرد.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به تأکید رهبری انقلاب بر حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی گفت: متأسفانه در سالهای اخیر حجم واردات بی‌رویه کالاهای خارجی، عرصه را بر رشد و رونق تولیدات داخلی تنگ کرده است که امیدواریم امسال، کار، تولید و سرمایه‌گذاری مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وی به تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و آن را سندی راهبردی برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: همراه با تدوین این سند، اصل 44 قانون اساسی نیز برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی اصلاح شد که انحراف از برنامه‌ها، مانع از پیاده شدن اهداف متعالی این برنامه‌ها شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح این سؤال که موانع تحقق تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی چیست؟ از کلیه صاحب‌نظران و کارشناسان و اندیشمندان خواست تا نظرات خود را به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس کنند و مجمع آمادگی دارد تا در تدوین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهادات رسیده را مورد بررسی قرار داده و به کار گیرد.

هاشمی رفسنجانی به کارگیری و استفاده از افراد مجرب بازنشسته کشور را برای رونق بخش‌های خصوصی کشور و تولید مورد تأکید قرار داد.

