منتخب المپیک لندن در قزوین مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان لشگری کشتی گیر قهرمان قزوینی پس از کسب مدال طلا در رقابتهای کشتی آزاد گزینشی المپیک 2012 لندن که در قزاقستان برگزار شد ظهر امروز سه شنبه وارد قزوین شد و مورد استقبال گرم مردم و مسئولان استان قرار گرفت.



در مراسم استقبال که در مقابل استانداری قزوین برگزار شد، مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری، سیروس صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری، اکبر محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، جمع کثیری از ورزشکاران و علاقمندان و مردم شهر حضور داشتند با آویختن حلقه های گل از قهرمان کشورمان به گرمی استقبال شد.



در این مراسم محمودی مدیرکل ورزش و جوانان استان هدیه 150 میلیون ریالی را تقدیم احسان لشگری کرد.



لشگری افتخار ملی است



سیروس صابری معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین در مراسم استقبال از احسان لشگری گفت: در شروع سال جدید توسط قهرمان کشورمان هدیه ارزشمندی به مردم کشور و استان داده شد که امیدواریم طلیعه موفقیتهای بعدی باشد.



وی افزود: لشگری از ورزشکاران متدین، با اخلاق و پر تلاش است که توانست با کسب سهمیه المپیک افتخار دیگری برای کشورمان خلق کند و امیدواریم با همی انگیزه بالا بتواند در المپیک هم مدال آور باشد.



صابری از رضا لایق مربی این قهرمان ورزشکار و نیز والدین احسان لشگری که در موفقیت وی نقش ارزنده ای داشتند تقدیر کرد.



احسان لشگری هم در این مراسم اظهارداشت: از استقبال مردم که موجب دلگرمی ورزشکاران می شود سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم این محبت را در المپیک جبران کنم.



وی افزود: من به عشق شما مردم کشتی می گیرم و با دعای شما بسیار امیدوارم تا بتوانم پرچم کشور را در المپیک به اهتزاز درآورم و با گرفتن مدال دین خود را به کشور ادا کنم.



منتخب المپیک لندن با تشکر از خدمات رضا لایق و عباس شاهوردی مربیان خود اظهارداشت: استان قزوین با داشتن کشتی گیران شاخص و با استعداد در صورت حمایت مسئولان می تواند قهرمانان متعددی را تقدیم جامعه ورزش کرده و موجب افتخار کشور شود.



در این مراسم ورزشکاران و علاقمندان با انداختن حلقه های گل و پخش نقل و شیرینی از افتخار آفرینی احسان لشگری در کسب سهمیه المپیک 2012 لندن تجلیل کردند.



احسان لشگری کشتی‌گیر قزوینی و نماینده وزن 84 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد، پیروز فینال رقابت‌های گزینشی قزاقستان شد و سهمیه المپیک 2011 لندن را برای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به دست آورد.



احسان لشگری پس از ابراهیم برخورداری در تیراندازی دومین ورزشکار قزوینی است که سهمیه المپیک 2012 لندن را کسب می‌کند.

پس از 56 سال این برای اولین بار است که ورزشکاران قزوینی توانسته اند سهمیه المپیک را کسب کنند.