ده کیلو طلا از خودروی خواهر زن معمر قذافی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع امنیتی مصری از خنثی سازی تلاش خواهرزن معمر قذافی برای انتقال مقادیری طلا و جواهر به داخل این کشور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: نیروهای امنیتی مصر در مرز غربی "السلوم" با لیبی هنگام بررسی گذرنامه مسافران متوجه تشابه اسمی میان سلمی ورکش با همسر قذافی صفیه ورکش شدند.

منابع فوق بیان کردند: پس از بازرسی از خودرویی که راننده آن "محمد عبدالله" همسر "سلمی ورکش" بود حدود ده کیلو طلا و جواهرات قیمتی از آن کشف شد.

این در حالی است که گمرگ مصر قیمت عوارض گمرکی غرامت مقرر شده درباره این مقدار طلا و جواهر را حدود یک میلیون پوند مصر عنوان کرد و دادستانی این کشور خواهر زن قذافی و همسرش را از اداره پلیس السلوم آزاد اما طلا و جواهرات کشف شده را تا زمان روشن شدن موضوع نگه داشت.

شایان ذکر است که صفیه ورکش همسر دیکتاتور مقتول و برخی دیگر از بستگان قذافی در الجزایر به سر می برند.