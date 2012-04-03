آمار تصادفات فوتی در کرمانشاه در صحنه حادثه 46 درصد کاهش دارد

خسرو کوثری فر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانطور که از قبل نیز بیان شد طرح نوروزی از تاریخ 25 اسفند ماه سال 90 تا تاریخ 14 فروردین امسال ادامه داشت.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه افزود: با توجه به تمام اعمال در نظر گرفته شده از جانب نیروهای مجموعه راهنمایی و رانندگی در قالب طرح های گفته شده این طرح با تمامی توان و ابزارها برای تامین عبور و مرور و به الحمدالله منجر به کاهش تصادفات نسبت به مشابه سال پیش بوده است.

کوثری فر تاکید کرد: همچنین این آمار در ناوگان حمل ونقل عمومی استان کرمانشاه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد کاهش داشته است.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه افزود: تعداد تخلفات نیز 29 درصد به طور کلی با توجه به برخورد بدون اغماض در تخلفات حادثه ساز به طور مجموع و کلی کاهش داشته ایم.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص بیشترین علت تصادفات جاده ای در استان کرمانشاه گفت: بیشترین علت تصادفات جاده ای عدم کنترل وسیله نقلیه در اثر خواب آلودگی و انحاف به چپ بوده است.

کوثری فر در پایان تاکید کرد: وضعیت بسیار خوبی را که در مجموع شاهد آن هستیم در اثر تلاشها و همکاری و حضور پلیس و نیز استفاده از دوربین های ثابت و سایر و همچنین کنترل نامحسوس و همچنین حضور پلیس و همکاری نیروی انتظامی و نیز همکاری خوب صدا و سیمای مرکز استان برای اطلاع رسانی و اصلاح رفتار ترافیکی و در کنار آن مدیدرت خوب سازمان حمل و نقل و پایانه هاو فوریتهای پزشکی و امداد و نجات جاده ای و خودرویی است.