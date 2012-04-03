روحانیان در خنثی سازی دسیسه های دشمنان نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح روز سه شنبه در نشستی با حضور روحانیان دامغان در محل دفتر امام جمعه این شهر، افزود: مبلغان و روحانیان با حضور همیشه در صحنه، همواره در خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان نقش بسزایی را ایفا می کنند.

وی اظهار داشت: دشمنان همواره برای مقابله با نظام از تمام قدرت خود استفاده می کنند و از هیچ توانی دریغ ندارند.

ترابی با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند درک صحیح معارف اسلامی است، تصریح کرد: مبلغان در احیای مبانی دین و حقایق آن نقش اساسی و کلیدی را بر عهده دارند.

امام جمعه دامغان تبلیغ ارزش های اسلامی و اجرای احکام الهی را از وظایف مبلغان برشمرد و گفت: مساله تبلیغ در دین مبین اسلام از اهمیت و ارزش بسیار بالایی برخوردار است و مبلغان با حضور در صحنه های تبلیغی می توانند در تقویت بنیه های اسلامی و دینی آحاد ملت به ویژه جوانان نقش مهمی را داشته باشند.