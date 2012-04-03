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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

حجت الاسلام ترابی:

روحانیان در خنثی سازی دسیسه های دشمنان نقش مهمی دارند

روحانیان در خنثی سازی دسیسه های دشمنان نقش مهمی دارند

دامغان - خبرگزاری مهر: امام جمعه دامغان گفت: روحانیان در خنثی سازی دسیسه های شوم دشمنان نقش مهم و حساسی را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی صبح روز سه شنبه در  نشستی با حضور روحانیان دامغان در محل دفتر امام جمعه این شهر، افزود: مبلغان و روحانیان با حضور همیشه  در صحنه، همواره در خنثی سازی نقشه های شوم دشمنان نقش بسزایی را ایفا می کنند.

وی اظهار داشت: دشمنان همواره برای مقابله با نظام از تمام قدرت خود استفاده می کنند و از هیچ توانی دریغ ندارند.

 ترابی با بیان اینکه جامعه امروز نیازمند درک صحیح معارف اسلامی است، تصریح کرد: مبلغان در احیای مبانی دین و حقایق آن نقش اساسی و کلیدی را بر عهده دارند.

امام جمعه دامغان تبلیغ ارزش های اسلامی و اجرای  احکام الهی را از وظایف مبلغان برشمرد و گفت: مساله تبلیغ در دین مبین اسلام از اهمیت و ارزش بسیار بالایی برخوردار است و مبلغان با حضور در صحنه های تبلیغی می توانند در تقویت بنیه های اسلامی و دینی آحاد ملت به ویژه جوانان نقش مهمی را داشته باشند.

کد مطلب 1567900

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