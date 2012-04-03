آثار مدعوین جشنواره تجسمی فجر به نمایش گذاشته شد

حسن نوفرستی؛ مدیر روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: آثار استادان و هنرمندان مدعو چهارمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر در 9 رشته تا پایان فروردین ماه 91 در موزه هنرهای معاصرتهران دایر است.



وی افزود: در این نمایشگاه 288 اثر از 237 هنرمند استاد و مدعو به نمایش گذاشته شده‌است که در بخش نقاشی 39 اثر، خوشنویسی 53 اثر، عکاسی 17 اثر، پوستر 14 اثر، سفال و سرامیک 23 اثر، کاریکاتور 90 اثر، تصویرسازی 12 اثر، نگارگری 35 اثر و مجسمه‌سازی 5 اثر در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

نوفرستی ادامه داد: در این نمایشگاه آثاری از مجید ناگهی، امیرعلی جوادیان، بهزاد ترکی‌زاده، مهدی و محمدعلی میرزاد، محمدابراهیم فلاحی، احمد صالحی در بخش عکاسی با موضوع جمهوری اسلامی پیشرفت و اقتدار، در بخش نقاشی؛ جلیل ضیاءپور، کاظم چلیپا، احمد اسفندیاری، مرتضی گودرزی، مصطفی گودرزی، حبیب‌الله صادقی، جواد حمیدی، صادق بریرانی، محمدعلی ترقی جاه، ایرج اسکندری، علی اکبر صادقی، غلامعلی طاهری، همایون سلیمی، احمد وکیلی، رضوان صادق‌زاده و ... در بخش سفال و سرامیک و مجسمه‌سازی؛ منصور آذری، مهران هوشیار، سهیلا تمجیدی، رضا تائبی، منیژه آرمین، فریده تطهیری مقدم، جعفر نجیبی، پریسا خضابی و...، در بخش خوشنویسی؛ غلامحسین امیرخانی، یدالله کابلی خوانساری، محمد سلحشور، امیراحمد فلسفی، ناصر جواهرپور، علی شیرازی، نصرالله افجه‌ای، جلیل رسولی، جواد بختیاری و...، در بخش پوستر؛ قباد شیوا، محمد خزایی، علی وزیریان، بیژن صیفوری، مسعود نجابتی، ابراهیم حقیقی و...، در بخش نگارگری و تذهیب؛ محمدباقر آقامیری، عباس جمال‌پور، مجید مهرگان، علی اصغر تجویدی، مهرالزمان منفرد، مینا صدری، هادی تجویدی، جلیل جوکار، علی مطیع، سلیمان سعیدآبادی، علیرضا آقامیری و...، در بخش عکاسی؛ سیدعباس میرهاشمی، علیرضا کریمی صارمی، محمدمهدی رحیمیان، حسن غفاری، مسعود زنده روح کرمانی، فخرالدین فخرالدینی، افشین بختیار و...، در بخش کاریکاتور؛ مجید صالحی، امین منتظری، جمال رحمتی، جواد علیزاده، داود شهیدی، بهمن عبدی، بهرام عظیمی، محمدامین آقایی، محمدعلی بنی‌اسدی، محمدحسین نیرومند، سیدمسعود شجاعی طباطبایی، توکا نیستانی و...، در بخش تصویرسازی؛ محمدعلی بنی اسدی، کیانوش غریب پور، علیرضا گلدوزیان، مهکامه شعبانی، عطیه مرکزی به درآمده است.

نوفرستی بیان کرد: همچنین نمایشگاه آثار منتخبان در بخش رقابتی جشنواره تجسمی فجر در رشته‌های عکاسی و سفال و سرامیک در فرهنگسرای نیاوران از روز 2 فروردین‌ماه از‌ساعت 10 صبح تا 7 بعدازظهر، آثار نقاشی، خوشنویسی، نگارگری و پوستر در موسسه فرهنگی-هنری صبا از روز 5 فروردین ماه از ساعت 10 صبح تا 7 بعدازظهر و آثار بخش بیداری اسلامی در 9 رشته هنرهای تجسمی در موزه فلسطین از ساعت 10 صبح تا 3 بعدازظهر به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها برقرار است.