ادارات طالقان برای تحقق شعار امسال سهم خود را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم مهری ظهر سه شنبه در جمع مدیران ادارات شهرستان طالقان گفت: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدیران ادرات سهم اداره متبوع خویش را در راستای تحقق اهداف و برنامه های این سال مشخص نمایند.



وی افزود: تلاش برای تحقق اهداف بلند شعار " تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " وظیفه یکایک مردم و مسئولین است.



وی گفت: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سبب افزایش خودباوری در میان مردم خواهد شد.



مهری با اشاره به مصوبه هیئت دولت در دور چهارم سفرهای استانی به استان البرز گفت: توسعه بخش کشاورزی در شهرستان طالقان به عنوان اصلی ترین گام دولت برای رسیدن به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در این شهرستان خواهد بود.



وی اظهار داشت: در بخش صنعت نیز با ایجاد شهرک صنعتی در شهرستان طالقان مشکلات این بخش را نیز به حداقل خواهیم رساند.



فرماندار طالقان در پایان از همه مردم و مسئولین خواست تا با تلاش و کوششی مضاعف در سال جدید استقلال در تصمیم گیری و حرکت به سوی پیشرفت را به دشمنان نظام جمهوری اسلامی و انقلاب نشان دهند.

