حوزه بهداشت زنجان به اتوبوس آمبولانس مجهز شد

رحیم سروری زنجانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اولین اتوبوس آمبولانس سیار که شامل 12 تخت بستری، یک تخت احیای قلبی و عروقی، سیستم اکسیژن درمانی دستگاه الکتروشک و اتاق جراحی سیار است در هفته سلامت افتتاح خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حوادث جاده ای همه ساله موجب مرگ و میر عده کثیری از مردم می شود، عنوان کرد: با تدابیر اعمال شده در سال جاری با کاهش محسوس تری از حوادث جاده ای روبرو بوده ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه در سال 90 به ازای هر ساعت 3 نفر در حوادث جاده ای کشته می شدند، یادآور شد: با برنامه ریزی و تدابیر صورت گرفته این آمار به دو نفر در ساعت کاهش یافته است.

سروری زنجانی ادامه داد: 68 آمبولانس مجهز و 6 آمبولانس دارای بخش آی سی یو در ایام نوروز در استان فعالیت می کردند.

وی با اشاره به عملکرد ستاد هدایت اطلاع رسانی امور دانشگاه در مدیریت بیمارستان با توجه به تعطیلی 75 درصدی بخش خصوصی گفت: این طرح از (25اسفند) آغاز و تا (13 فروردین) فعالیت داشت که خوشبختانه با کاهش موارد بستری، تصادفات و فوتی مواجه بود.

سروری زنجانی با بیان اینکه در خلال طرح نوروزی 499 مورد اعمال جراحی اورژانسی انجام شد، افزود: از مهم ترین اقدامات انجام شده در طول طرح نوروزی پیگیری در خصوص انتقال مادران باردار به بیمارستان های مجهز برای ارائه خدمت بود.

وی با اشاره به اینکه نماد پیشرفت و توسعه یافتگی هر کشور با توجه به استاندارد سازمان بهداشت کشور شاخصه مرگ و میر مادران است ادامه داد: استان زنجان در این ایام 28 مورد از مادران روستایی که در جاده های صعب العبور با توجه به شرایط آب و هوای جوی نامناسب قرار گرفته بودند، نجات یافتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در خلال برنامه بسیج سلامت نوروزی 12 تن 151 کیلوگرم مواد غذایی که فاقد برچسب استاندارد و تاریخ گذشته بودند مورد توقیف قرار گرفت.