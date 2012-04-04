به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: عملکرد پلیس استان در ایام نوروز بسیار مطلوب بود، به طوریکه آمارها نشان می دهد کل جرائم در نوروز امسال 20 درصد نسبت به نوروز سال 1390 کاهش داشته است.

سردار کریم کشوری با تشریح عملکرد نیروی انتظامی در طرح نوروزی، گفت: با تلاشهای شبانه روزی پلیس، نوروز آرامی را در استان داشتیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس آمارها امسال میزان سفرهای مسافران نوروزی به استان کرمانشاه 15 درصد افزایش داشته است، گفت: خوشبختانه با وجود افزایش سفرها، اما تلفات ناشی از تصادفات در استان کاهش داشته است.

کشوری با بیان اینکه نوروز امسال 800 واحد گشتی در بخش ترافیکی و انتظامی در سطح استان مستقر بودند، گفت: حضور پر رنگ پلیس و اطلاع رسانی خوب و افزایش سطح آگاهی مردم و رعایت بیشتر قانون منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات بوده است.

وی به تدابیر امنیتی انتظامی پلیس در نوروز اشاره کرد و گفت: 300 ایستگاه پلیس در اماکن گردشگرپذیر استان و سطح شهرها راه اندازی شد که منجر به کاهش هشت تا 47 درصدی سرقت ها در بخش های مختلف شامل سرقت خودرو، منزل و ... شد.

رئیس پلیس استان کرمانشاه گفت: در ایام نوروز 553 مورد سرکشی از اماکن و صنوف، 215 مورد کنترل پارکها و تفرجگاه ها و 108 بازدید از تالارهای عروسی توسط پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی استان انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه در بخشهایی مانند نزاع و درگیری نیز شاهد افزایش بودیم که لازم است در این خصوص کارهای فرهنگی صورت بگیرد.

مظاهری و گل آرا از پنج شنبه به مصاف رقیبان خود می روند

دو مشت زن کرمانشاهی برای کسب سهمیه المپیک لندن، مظاهری و گل آرا از پنج شنبه به مصاف رقیبان خود می روند.

علی مظاهری و فروتن گل آرا دو مشت زن کرمانشاهی هستند که به همراه دیگر اعضا تیم ملی بوکس و برای کسب سهمیه المپیک به قزاقستان اعزام شدند.

مظاهری بوکسور وزن منهای 91 کیلوگرم در حدود چهار سال پیش نیز موفق به کسب سهمیه المپیک پکن شد.

مظاهری و فروتن گل‌آرا در وزن 60 کیلوگرم هم اکنون در قزاقستان حضور دارند و تمرینات خود را پیگیری کرده تا از روز پنج شنبه در مسابقات که یک هفته طول خواهد داشت حضور داشته باشند.

ایمان طیبی در وزن 52 کیلوگرم، آرمین امجدیان در وزن 56 کیلوگرم، مهدی طلوتی در وزن 64 کیلوگرم، امین قاسمی‌پور در وزن 69 کیلوگرم، محمد ستارپور در وزن 75 کیلوگرم‌ و عبدالمجید سپهوندی در وزن باضافه 91 کیلوگرم دیگر اعضا تیم ملی اعزامی به قزاقستان را تشکیل می دهند.