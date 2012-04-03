تنظیم موافقتنامه اجرای طرح اتصال فیبرنوری به منازل/ تصویب کلیات طرح

لطف الله سبوحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبرنوری اظهار داشت: کلیات این پروانه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شده و به تصویب رسیده است اما نیاز به اصلاحاتی داشت که مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

وی با اشاره به استفاده از مشاور داخلی برای اجرای این پروژه از سوی مجریان آن تاکید کرد که موافقتنامه و اصول حاکم بر پروانه بهره برداری از شبکه فیبرنوری منازل در حال تنظیم نهایی است و بزودی به مجری طرح ابلاغ خواهد شد و دیگر نیازی به موافقت مجدد هیات دولت برای اجرای این طرح نخواهد بود.

به گزارش مهر، اجرای پروژه ملی اتصال و دسترسی منازل به فیبرنوری که به نوعی اپراتور چهارم ارتباطات کشور محسوب می شود، قرار است تا 8 سال آینده به طور کلی عملیاتی شود که براساس پیش بینی ها اپراتور فیبرنوری در 5 سال آینده حداقل 7 میلیون مشترک را تحت پوشش قرار خواهد داد.

مجری این طرح شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت است که قرار است حداقل تا 5 سال آینده 7 میلیون پورت پرسرعت اینترنت را از طریق فیبرنوری به منازل ایرانی ها برساند.

در همین راستا و براساس اخبار منتشر شده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دی ماه 90 اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری را بررسی و مفاد آن را اصلاح و تصویب کرد.

براین اساس دارنده پروانه موظف است شبکه دسترسی نوری را در دو سطح شهرهای منطقه تحت پوشش و برای کاربر نهایی مبتنی بر فناوری FTTX ایجاد کند.

براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، منظور از فناوری FTTX استفاده از فیبر نوری برای اتصال ترمینال ورودی ساختمان‌ها، منازل، دفاتر کار و تجهیزات شبکه به نقاط شبکه انتقال داده نوری است و کابل‌کشی داخل این مکان‌ها شامل شبکه نمی‌شود.

بر این اساس، در شبکه دسترسی، در فواصل کمتر از 2 کیلومتر و حداکثر برای 50 درصد کاربران انتهایی، دارنده پروانه می‌تواند از فناوری‌های غیرفیبر و یا ترکیبی استفاده کند و در سایر موارد خاص منوط به تصمیم کمیسیون خواهد بود.

دارنده پروانه اپراتور چهارم موظف به ارائه خدمات بر بستر FTTX برای کاربر نهایی است و این خدمات برحسب درخواست کاربر می‌تواند ایجاد دسترسی نوری تا خانه (FTTH)، ایجاد دسترسی تا دفتر کار (FTTO) یا ایجاد دسترسی نوری تا ساختمان (FTTB) باشد.

مدت اعتبار پروانه این اپراتور از زمان صدور به مدت 10 سال و قابل تمدید برای سه دوره 5 ساله است و دارنده آن می‌تواند خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل خدمات صوت، داده و تصویر و یا ترکیبی از آنها را با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه از طریق شبکه خود به کاربران ارائه کند.

همچنین تاریخ شروع بهره‌برداری تجاری شبکه موضوع پروانه حداکثر 18 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه است و کمیسیون تنظیم مقررات از تاریخ صدور 4 سال دوره حفاظت برای آن در نظر گرفته است بطوریکه پروانه جدیدی برای ایجاد شبکه مشابه موضوع پروانه صادر نخواهد کرد؛ اما از پایان سال چهارم تا پایان سال هفتم، رگولاتوری براساس تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات می‌تواند در استان‌هایی که دارنده پروانه به حداقل 50 درصد تعهدات توسعه و اجرای خود عمل نکرده باشد، پروانه‌های جدید با موضوع مشابه این پروانه صادر کند.

حداکثر تعداد پورت دایری این اپراتور در طول مدت اعتبار اولیه پروانه، 10 میلیون پورت است و افزایش آن به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بستگی دارد. براین اساس منظور از پورت دسترسی، امکان ایجاد دسترسی برای کاربر نهایی با حداقل سرعت 20 مگابیت بر ثانیه و قابل توسعه تا 100 مگابیت بر ثانیه است.