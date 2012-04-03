داود هاشمی تهیه‌کننده مجموعه "عملیات 125" در تشریح این خبر به خبرنگار مهر گفت: سری سوم مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" در 26 قسمت دارای دو فصل است که مسعود آب‌پرور موفق شد در 17 قسمت ساخت سری اول آن را به پایان ببرد.

وی افزود: فصل دوم پروژه به عملیات‌های گروه ویژه می‌پردازد و از آنجایی که بعد از پایان فصل اول در آذرماه به علت طولانی شدن مراحل ساخت به خاطر سختی‌ها و تداخل این کار با مجموعه "هوش سیاه" به کارگردانی مسعود آب‌پرور با او به توافق رسیدیم که سری دوم را بهروز افخمی بسازد.

هاشمی تصریح کرد: در حقیقت ناپایداری هوا و شرایط جوی و کوتاه بودن روزها اجازه نداد که ما با همراهی آب‌پرور وارد فصل عملیات‌های گروه ویژه شویم چرا که دیگر مراحل ساخت "هوش سیاه" نیز آغاز می‌شود. اما پیش تولید ساخت این فصل از سریال ما به کارگردانی بهروز افخمی از امروز آغاز شده است.

این تهیه‌کننده با بیان اینکه برای فصل دوم هنوز با هیچ بازیگری به توافق نرسیده‌اند، یادآور شد: فصل گروه ویژه حدود 9 یا 10 قسمت است و جز بهروز افخمی حضور علی شیرمحمدی به عنوان طراح صحنه و لباس قطعی است و از امروز دنبال پیدا کردن لوکیشن‌های مورد نظر هستیم. ایمان صفا نیز از گروه بازیگران در این فصل نیز حضور خواهد داشت.

وی در پایان گفت: صحنه‌های عملیاتی 80 درصد فصل دوم یعنی حدود 300 دقیقه از آن را در برمی‌گیرد که با آغاز پیش تولید از امروز لوکیشن‌های مورد نظر این عملیات‌ها را پیدا می‌کنیم.

مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" روایتگر ماجراهایی است که برای آتش‌نشانان رخ می‌دهد و با مشارکت سازمان آتشنشانی و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران ساخته می‌شود.

سری نخست این مجموعه را بهروز افخمی، سری دوم را محمدرضا آهنج و فصل اول سومین سری را مسعود آب‌پرور کارگردانی کرده‌اند.