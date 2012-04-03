به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در نخستین دیدار نوروزی با جمعی از مسئولان دانشگاهها و مراکز پژوهشی تهران ضمن تاکید بر پشتیبانی علمی و تکنولوژیک دانشگاهها و مراکز علمی از تولیدات ملی این دیدار، افزود: تاکید ویژه مقام معظم رهبری در خصوص پیشرفتهای علمی و اهمیت علم همچنین پیشرفتهای علمی در اقتدار کشور، وظایف دانشگاهیان را روشنتر و مسئولیت جامعه دانشگاهی را بیشتر میکند.
واکنش به برخی جوسازیها علیه برخی دانش آموختگان شریف
وی با اشاره به عملکرد دانشگاه صنعتی شریف در خصوص برخی جوسازیها نسبت به دانش آموختگان این دانشگاه گفت: اکثر قریب به اتفاق آن دسته از دانشآموختگان دانشگاه صنعتی شریف که برای دورههای دکتری به خارج رفته اند، پس از اتمام تحصیلات به کشور برگشتهاند و مشغول خدمت به مردم سربلند ایران اسلامی هستند.
وی تاکید کرد: دانشآموختگان دانشگاه صنعتی شریف در ردیف حزبالهی ترین دانشگاهیان هستند که تعهد و تخصص بالایی دارند و در حال حاضر هم مدیران این دانشگاه از فارغ التحصیلان همین دانشگاه هستند.
بومی گزینی؛تنها راه حل مشکلات خوابگاهها
وی با اشاره به اینکه بومی گزینی دانشگاهها قدم مناسبی برای حل مشکل خوابگاه دانشجویی است، اظهار داشت: باید در این خصوص فکر دیگری بکنیم زیرا تجربه سه دهه گذشته نشان داد صرف احداث خوابگاه راه حل مناسبی نبوده و مشکل را به صورت ریشهای حل نمیکند.
تاکید بر پروژه محور بودن پژوهشگاههای کشور
به گفته وزیر علوم، پژوهشگاههای کشور باید پروژه محور بوده و متکی به بودجه دولت نباشند همچنین بلکه درآمدهای اختصاصی پژوهشگاهها باید ناشی از انجام طرحهای تحقیقی و در راستای حل گره های علمی و مشکلات عینی کشور باشد.
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