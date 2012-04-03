آمریکا برای سر رهبر لشکر طیبه 10 میلیون دلار می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "حافظ محمود سعید" در دهه 1980 لشکر طیبه ( از گروه های شبه نظامی پاکستان ) را بنیانگذاری کرد و افراد این گروه در سال 2008 حادثه تروریستی بمبئی هند را ترتیب دادند که 166 کشته برجای گذاشت.

واشنگتن در سال 2001 لشکر طیبه را در لیست گروه های ترویستی قرار داد و پاکستان در سال 2002 و بر اثر فشار آمریکا فعالیت این گروه شبه نظامی را ممنوع اعلام کرد اما با این وجود همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.

با وجود این فشارها حافظ محمود آزادانه در پاکستان فعالیت می کرد و در گفتگوهای تلویزیونی حاضر می شود. آمریکا همچنین برای بازداشت "حافظ عبدالرحمان مکی" معاون لشکر طیبه که برادر زن حافظ محمود است دو میلیون دلار جایزه تعیین کرده است.

حافظ محمود سعید

جایزه تعیین شده برای حافظ محمود از بزرگترین جوایز تعیین شده توسط آمریکا بوده و با جایزه تعیین شده برای "ملا عمر" رهبر طالبان برابری می کند.

تنها کسی که جایزه او بیش از این دو نفر است، "ایمن الظواهیری" رهبر جدید القاعده با 25 میلیون دلار جایزه است.

سفارت آمریکا در اسلام آباد امروز سه شنبه با انتشار این خبر اعلام کرد که جزئیات این جایزه در وب سایت اداره جوایز آمریکا که تحت نظر وزارت خارجه فعالیت می کند موجود است.

هند از تعیین جایزه برای رهبر لشکر طیبه استقبال کرده و آسوشیتدپرس این جایزه را عاملی برای افزایش تنشها میان پاکستان و آمریکا توصیف کرده است.