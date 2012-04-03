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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

صداقت به مهر خبر داد:

انجام 132 هزار بازرسی اصناف در فارس/ گرانفروشی تخلف اصلی

انجام 132 هزار بازرسی اصناف در فارس/ گرانفروشی تخلف اصلی

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس از انجام 132 هزار و 207 بازرسی در ایام نوروز سال جاری خبر داد.

محمد ابراهیم صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت بازرسان در ایام تعطیلات نوروز، گفت: گروه های مختلف بازرسی در استان فارس از 15 اسفند ماه 90 فعالیت خود را به صورت گسترده آغاز و تا روز گذشته بازرسی از تمامی مراکز صنفی استان ادامه داشت.

وی یادآور شد: طی این مدت پنج هزار و 12 پرونده به ارزش بیش از 13 میلیارد ریال تشکیل شد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه بازرسان این سازمان در پی تماسهای مردمی در زمانی کمتر از 15 دقیقه در محل حاضر می شدند، تصریح کرد: بیش از دو هزار و 505 گزارش مردمی به مرکز ارسال شد.

صداقت افزود: 150 اکیپ دو نفره به صورت 12 ساعته بازرسی از اصناف و محل های مختلف را انجام دادند که در کل باید گفت که 162 هزار نفر ساعت بازرسی در استان فارس انجام شد.

وی در خصوص بیشترین تخلف اصناف در فارس نیز یادآورشد: گرانفروشی و عدم درج قیمت بیشترین میزان تخلف اصناف را به خود اختصاص داده بود که در این راستا گرانفروشی به عنوان اصلی ترین تخلف مطرح بود.

کد مطلب 1567972

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