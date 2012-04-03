فضای باغ موزه دفاع مقدس به فضای جبهه نزدیکتر شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد با بیان اینکه تاثیر در مخاطب در این فضا بر اطلاع رسانی مقدم است، گفت: گاهی اطلاعات زیاد در مخاطب تاثیرگذاری را کاهش می دهد.

وی با بیان اینکه در این فضا باید یک حس عاشقانه دیده شود و جنگ با یک بیان عاشقانه برای مردم تعریف شود، گفت: جنگ ما یک جنگ متفاوت بود و ایثار و گذشت و برخوردهای انسانی از سایر جنگ‌ها متمایز می‌کرد.

مسجدجامعی ادامه داد: طراحی کالبدی این فضا باید به فضای جبهه نزدیک‌تر شود. حتی می‌توانستیم مسجد جامع خرمشهر را به شکل خرابه‌اش بازسازی کنیم تا تاثیرگذاری آن بیشتر شود و نشان دهیم دشمن حتی به حریم خانه خدا هم رحم نکرد.

وی ادامه داد: اسناد جنگ و دفاع مقدس نیز در کتابخانه این موزه جمع‌آوری شود.

مسجدجامعی با بیان اینکه این موزه قابل مقایسه با سایر کارهایی که در حوزه دفاع مقدس شده است قابل مقایسه نیست، گفت: اما در رابطه با بخش نرم افزاری کارهای باقی مانده زیادی داریم.

موزه شهدا در تمامی محلات تهران ایجاد شود

در ادامه این جلسه مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه باید برای هر محله تهران یک موزه شهید تعریف کرد، گفت: شهرداری باید تلاش کند در هر محله یک بیت شهدا را تملک و آن را به موزه محلی تبدیل کند و این 374 موزه محلی نیز با این باغ‌موزه فعالیت‌هایشان را هماهنگ کنند.