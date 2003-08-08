  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۳۵

رئيس دفتر اطلاع رساني حزب الله لبنان :

عمليات حزب الله لبنان پاسخي به استمرار تجاوزات اسراييل است

عمليات حزب الله لبنان پاسخي به استمرار تجاوزات اسراييل است

رئيس دفتر اطلاع رساني حزب الله لبنان، عمليات هاي حزب الله را در جنو ب لبنان، پاسخي به استمرار نقض حاكميت لبنان توسط اسراييل دانست .

به گزارش  خبرگزاري  مهر به نقل از شبكه ماهواره اي العربيه ، حسن عزالدين رئيس دفتر اطلاع رساني حزب الله لبنان در مورد واكنش امروز مجاهدين  حزب الله در هدف قرار دادن مواضع نظاميان اسراييلي در جنوب لبنان گفت : عمليات مجاهدين حزب الله لبنان واكنشي طبيعي به استمرار تجاوزهاي اسراييل است . 
 وي ادامه داد : عمليات هاي انجام شده عليه نظاميات اسراييلي در جنوب لبنان از حقوق حزب الله لبنان است .
وي گفت:  لبنان شاهد تجاوزات روزانه نظاميان اسراييلي به حريم لبنان است و حزب الله لبنان  پاسخ مناسبي به اقدامات اسراييل كرده است. 
وي افزود : حزب الله لبنان در زمان مناسب و هرگاه كه مصلحت باشد عمليات هايي را عليه نظاميان اسراييلي انجام خواهد داد .  
رئيس دفتر اطلاع رساني حزب الله لبنان اظهار داشت: مسوليت بالا گرفتن تنش در جنوب لبنان بر عهده اسراييل است  چرا كه اسراييل اشغالگر است و تاكنون بارها لبنان را مورد تهديد قرار داده است.
وي گفت : مقاومت حزب الله با استفاده از تمامي امكاناتي كه در اختيار دارد از  حقوق ملت لبنان دفاع خواهد كرد .
 گفتني است نظاميان اسراييلي  مستقر در مرز لبنان امروز با حمايت جنگنده هاي خود  مناطق جنوب لبنان را مورد هدف  موشك هاي زمين به زمين قرار دادند . 
جنبش حزب الله لبنان در پاسخ به تجاوزات مكرر نظاميان اسراييلي به خاك لبنان ، مواضع نظاميان اسراييلي را در مزارع شبعا واقع در جنوب لبنان را در سه عمليات  جداگانه مورد هدف موشكي  قرار دادند
کد مطلب 15680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها