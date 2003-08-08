عمليات حزب الله لبنان پاسخي به استمرار تجاوزات اسراييل است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي العربيه ، حسن عزالدين رئيس دفتر اطلاع رساني حزب الله لبنان در مورد واكنش امروز مجاهدين حزب الله در هدف قرار دادن مواضع نظاميان اسراييلي در جنوب لبنان گفت : عمليات مجاهدين حزب الله لبنان واكنشي طبيعي به استمرار تجاوزهاي اسراييل است .

وي ادامه داد : عمليات هاي انجام شده عليه نظاميات اسراييلي در جنوب لبنان از حقوق حزب الله لبنان است .

وي گفت: لبنان شاهد تجاوزات روزانه نظاميان اسراييلي به حريم لبنان است و حزب الله لبنان پاسخ مناسبي به اقدامات اسراييل كرده است.

وي افزود : حزب الله لبنان در زمان مناسب و هرگاه كه مصلحت باشد عمليات هايي را عليه نظاميان اسراييلي انجام خواهد داد .

رئيس دفتر اطلاع رساني حزب الله لبنان اظهار داشت: مسوليت بالا گرفتن تنش در جنوب لبنان بر عهده اسراييل است چرا كه اسراييل اشغالگر است و تاكنون بارها لبنان را مورد تهديد قرار داده است.

وي گفت : مقاومت حزب الله با استفاده از تمامي امكاناتي كه در اختيار دارد از حقوق ملت لبنان دفاع خواهد كرد .

گفتني است نظاميان اسراييلي مستقر در مرز لبنان امروز با حمايت جنگنده هاي خود مناطق جنوب لبنان را مورد هدف موشك هاي زمين به زمين قرار دادند .

جنبش حزب الله لبنان در پاسخ به تجاوزات مكرر نظاميان اسراييلي به خاك لبنان ، مواضع نظاميان اسراييلي را در مزارع شبعا واقع در جنوب لبنان را در سه عمليات جداگانه مورد هدف موشكي قرار دادند

