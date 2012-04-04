گسترش استفاده از کالاهای تولید داخل نیازمند ارتقای کیفیت است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگر مهر افزود: برای مصرف کالای ایرانی نیازمند تامین زمینه های لازم هستیم که مهمترین آنها ارتقای کیفیت است و این امر باید به بهترین نحو دنبال شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: با تولید کالای مرغوب و باکیفیت در کشور، از واردات کالاهای مشابه و خروج ارز جلوگیری می شود و این امر، اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول گفت: باید به یاد داشته باشیم که برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند تولید ملی هستیم و تولید ملی، تاثیرات مطلوبی برجای می گذارد و به همراه خود خواهد داشت.

حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال را نیز به همراه دارد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال را نیز به همراه دارد که این امر، ضرورت توسعه حمایت از تولید ملی را افزایش می دهد.

برزگری ادامه داد: همچنین حمایت از تولید ملی، جذب سرمایه در جهت توسعه اقتصادی را به همراه خود دارد که این امر به نوبه خود، تاثیرات بسیار مطلوبی ایجاد می کند و از مشکلات می کاهد.

رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: سازمان ملی استاندارد به نوبه خود در این راستا می کوشد و به فراهم کردن زمینه های لازم کمک می کند.