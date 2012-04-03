کمبود نیروی پرستار مرد در قم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری قبل از ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از پرستاران نمونه قم که با حضور جمعی از مسئولان استان، کادر پزشکی و پرستاران مراکز درمانی استان در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد گفت: کمبود نیروی پرستار مشکلی است که در کل کشور مشاهده می‌شود و این موضوع در قم با کمبود نیروهای پرستار مرد پررنگ تر است.



وی عدم ارائه خدمات مناسب به بیماران را نیز در راستای کمبود نیرو به خصوص پرستاران مرد دانست.



رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم، در نظر گرفتن سهمیه بیشتر در کنکور برای پذیرش پرستار مرد، استفاده از نخبگان پرستاری در سطوح مختلف مدیریتی و ایجاد انگیزه برای پرستاران مرد را پیشنهاد داد.



جعفری از نظام پرستاری به عنوان یک پتانسیل مهم در ارتقاء ساختار درمان و سلامت و یاد کرد و افزود: پرستاران در ارائه خدمات درمانی می‌توانند اقدامات موثر و مناسبی را انجام دهند.



وی اجرایی شدن قانون ارتقاء بهره وری با اولویت کاهش ساعات کاری با اولویت برای پرستاران را از اقدامات مناسب دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد و اظهار داشت: این اقدام برای اولین بار در ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی قم اجرایی می شود.



رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم از اجرای پروژه 178 واحدی مسکن ویژه پرستاران خبر داد و بیان داشت: این پروژه از موفق ترین پروژه ها در سطح کشور بوده است.



جعفری اظهار داشت: با تحقق خواسته‌های هر قشر مسئولیت و تعهد نیز بالاتر می‌رود و قشر پرستار نیز باید در عملکرد خود کرامت انسانی و تعهد و مسئولیت پذیری را سرلوحه کار خود قرار دهد.

