هواپیمای ویژه بازیهای المپیک لندن رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در خبر خود می نویسد : این یک پرنده، نه یک هواپیما است؛ هواپیمایی است که همانند یک پرنده به نظر می رسد.

تصاویری از مراحل آماده سازی هواپیمای ویژه بازیهای المپیک

شرکت هوایی بریتیش ایرویز، یکی از نمادهای بازیهای المپیک امسال را که هواپیمایی شبیه کبوتر است را رونمایی کرد.

شرکت ایرباس این هواپیما را طراحی و تولید کرده است. این هوایپما که شبیه یک کبوتر غول پیکر زرد رنگ است از نوع A319 است.

تصاویری از مراحل آماده سازی هواپیمای ویژه بازیهای المپیک

بازیهای المپیک، تابستان امسال در لندن برگزار می شوند.