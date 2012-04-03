سیاست اسلامی منزه از ظلم و سلطه پذیری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سهشنبه در دیدار فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ایشان دانشگاه آزاد اسلامی را شجره طیبه ای معرفی کرد و گفت: این دانشگاه با زحمات فراوان و با نیت پاک امام و رهبری در طول سالهای بعد از انقلاب شروع به کار کرده و افراد ممتاز و شایسته ای را تحویل جامعه داده است.
وی با بیان اینکه اسلام بر زمان شناسی تاکید کرده است افزود: یکی از مسائل مهم امروز شناخت زمان است؛ شناخت زمان یعنی اینکه ریشه یابی حوادث را انجام دهیم و نیازهای امروز را بشناسیم و برای رفع آن برنامه ریزی کنیم.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه اسلام با طلوع خود تمدن اسلامی را در دنیا ایجاد کرد افزود: در زمانی که دانشمندی نبود، اسلام دانشمند تربیت کرد و روزی که سراسر آمریکا و اروپا در ظلمت جهل بود در اسلام دانشگاههای خوبی وجود داشت.
وی تصریح کرد: ما به هر علمی که سر میزنیم اصطلاحات عربی در آن وجود دارد و عربی زبان اسلام است اما چیزی که باعث شد مسلمانها یک مقدار عقب بمانند تهاجم فرهنگی و اقتصادی غرب بود.
آیت الله نوری همدانی اظهار کرد: اما در زمان ما و با پیروزی انقلاب اسلامی اسلام جان دوباره ای گرفت و این مسائل باید برای دانشجویان تبیین شود.
علوم انسانی که در دانشگاهها تدریس میشود مبتنی بر اومانیسم و سکولار است
وی با اشاره به ضرورت کارهایی که باید در دانشگاه ها صورت گیرد عنوان کرد: علوم انسانی که الان در دانشگاهها تدریس میشود مبتنی بر اومانیسم و سکولار است و باید اسلامی شود از این رو لازم است تا دروس و برنامههای دانشگاهی همچنین استادان و ... اسلامی شوند.
مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: علوم انسانی در اسلام با جهتگیری اسلامی توام است و رویکرد الهی دارد.
وی بر ضرورت اصلاح و اسلامی شدن علوم انسانی تأکید کرد و گفت: سیاست اسلامی بر اساس عدالت و صداقت است و سیاست در اسلام با ظلم و سلطه گری مخالف است زیرا اسلام میخواهد یک امتی با عزت تنومند و امتی که عظمت داشته باشد ایجاد کند.
اسلام اقتصاد اسلامی میخواهد
آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه امت اسلامی از نظر علمی باید توانمند باشد تأکید کرد: همچنین اسلام اقتصاد اسلامی میخواهد اقتصادی ایجاد کند که از ربا، تکاثر و زیاده خواهی دور باشد و اقتصادی بر مبنای عدالت ایجاد شود.
وی عنوان کرد: اسلام نمیخواهد یک قشر ضعیف و یک قشر سرمایه دار باشند و یک درصد سرمایه 99 درصد بقیه مردم را در دست داشته باشند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه مبنای علوم سه چیز است گفت: هم باید برنامه ها و دروس علمی، اسلامی باشد، هم استادان در درجه اول خودشان متعهد و دیندار باشند و در نهایت هم باید سعی شود روحیه تربیت پذیری در دانشجویان شکل گیرد.
وی همچنین بر لزوم توسعه رابطه میان دانشجویان با حوزه برای رفع شبهات آنان تاکید کرد و گفت: بیداری اسلامی که امروز در منطقه ایجاد شده است مبتنی بر اسلام است و مردم منطقه از حوزه و دانشگاه های ما پاسخ به سئوالتشان را مطالبه دارند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید شیعیان با بیان اینکه سیاست اسلامی مبتنی بر عدالت است تاکید کرد: سیاست اسلامی منزه از ظلم و سلطه پذیری است.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر سهشنبه در دیدار فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ایشان دانشگاه آزاد اسلامی را شجره طیبه ای معرفی کرد و گفت: این دانشگاه با زحمات فراوان و با نیت پاک امام و رهبری در طول سالهای بعد از انقلاب شروع به کار کرده و افراد ممتاز و شایسته ای را تحویل جامعه داده است.
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