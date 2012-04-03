اردبیل رتبه اول کشور در حوزه کتاب و کتابخوانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین ظهر سه شنبه 15 فروردین در جلسه رؤسای کتابخانه های عمومی استان افزود: در شش ماهه اول سال 90 صدای مرکز اردبیل با تولید و پخش 38 ساعت برنامه در خصوص کتاب و کتابخوانی رتبه اول را درسطح کشور به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه سیمای مرکز اردبیل نیز در ارزیابی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در حوزه کتاب و کتابخوانی در رده 15 کشور قرار دارد، افزود: شبکه سبلان اردبیل در شش ماهه دوم سال گذشته سه ساعت و 15 دقیقه در خصوص کتاب و کتابخوانی برنامه پخش کرده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خبرگزاریها و مطبوعات را از دیگر تلاشگران عرصه ترویج مطالعه کتاب و کتابخوانی دانست و یادآور شد: تعامل نشریات و خبرگزاریها با کتابخانه های عمومی به منظور نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و معرفی امکانات و ظرفیتها موجب اشتیاق جوانان برای حضور در کتابخانه و استفاده از این موقعیتها شده است.

به گفته وی رسانه های جمعی و مطبوعات ملی و محلی در تولید و انتشار برنامه های مربوط به کتاب و کتابخوانی در شش ماهه اول سال 90 کارنامه درخشانی داشته اند.

فرهمندامین نهادینه کردن فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی را نیازمند همکاری و هماهنگی نهادها و بویژه دستگاههای فرهنگی دانست و متذکر شد: تلاشهای مستمر در این زمینه موجب ارتقای سرانه مطالعه مفید ایرانیان و افزایش سطح اطلاعات عمومی قشرهای مختلف جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به روند روبه رشد سرانه مطالعه در استان عنوان کرد: رسانه های جمعی در اردبیل از جمله صدا و سیما، مطبوعات ملی، محلی و خبرگزاریها اقدامات مناسبی در جهت انعکاس فعالیتهای کتابخانه ای و تولید و پخش برنامه های برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی داشته اند.