اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از ورزشکاران رشته پاراگلایدر کرمانشاه از سوی کمیسیون ورزش شورای شهر کرمانشاه، سازمان موتوری شهرداری کرمانشاه و شهرداری منطقه دو کرمانشاه برگزار شد.

این مراسم در هتل جمشید کرمانشاه با حضور ورزشکاران، مربیان و پیشکسوتان این رشته ورزشی برگزار شد.

رئیس کمیسیون ورزش شورای شهر کرمانشاه در این مراسم با بیان برخی نکات، اهداف و برنامه های این رشته ورزشی و نیاز های اساسی آن را تشریح کرد.

اسفندیار زرافشانی با تشریح نقش تله کابین طاقبستان در توسعه سایت طاقبستان برای ورزش پاراگلایدر، تاکید کرد: راه اندازی تله کابین کرمانشاه نقش بسزایی در تشویق جوانان برای پرداختن به ورزش های هوایی می تواند ایفا کند.

شانس وزنه بردار کرمانشاهی برای اعزام به پیونگ یانگ مشخص می شود

با انجام رکوردگیری وزنه‌برداری در مجموعه ورزشی آزادی شانس وزنه بردار کرمانشاهی برای اعزام به پیونگ یانگ مشخص می شود.

ترکیب نهایی تیم‌های ملی وزنه‌برداری ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی بزرگسالان آسیا، فردا بعدازظهر و پس از انجام آخرین رکوردگیری از اردونشینان مشخص خواهد شد.

در وزن 85 کیلوگرم کیانوش رستمی وزنه بردار شایسته کرمانشاهی حضور دارد که سایه سنگین سهراب مرادی را در کنار خود احساس می کند و فردا شانس بیشتر یکی از این دو نفر مشخص می شود.

مجید عسکری در 62 کیلوگرم، سید مهدی پانزوان، سجاد بهروزی و مرتضی رضائیان در 69 کیلوگرم، نواب نصیرشلال در 105 کیلوگرم، بهادر مولایی، سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی در 105+ کیلوگرم، دیگر وزنه بردارانی هستند که نامشان در فهرست اولیه تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گنجانده شده است.

کمتر از 20 روز دیگر تا آغاز مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا باقی مانده است.