پرستاران نمونه قمی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که قبل از ظهر سه شنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، شهردار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از پرستاران مراکز درمانی و اورژانس قم برگزار شد، تعداد 52 نفر از پرستاران و مدیران پرستاری نمونه قم تجلیل شدند.



بر اساس این گزارش، در این مراسم از تعداد 30 پرستار بخش دولتی، 16 پرستار بخش خصوصی و سه پرستار برگزیده کشوری تجلیل شد.



در این مراسم از 2 مدیر پرستاری نمونه و یک معاون اورژانس نمونه نیز تقدیر شد.

