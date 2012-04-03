پرستاران نمونه قمی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که قبل از ظهر سه شنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، شهردار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از پرستاران مراکز درمانی و اورژانس قم برگزار شد، تعداد 52 نفر از پرستاران و مدیران پرستاری نمونه قم تجلیل شدند.
بر اساس این گزارش، در این مراسم از تعداد 30 پرستار بخش دولتی، 16 پرستار بخش خصوصی و سه پرستار برگزیده کشوری تجلیل شد.
در این مراسم از 2 مدیر پرستاری نمونه و یک معاون اورژانس نمونه نیز تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: طی مراسمی از تعدادی از پرستاران نمونه مراکز مختلف درمانی با حضور جمعی از مسئولان در قم تجلیل شد.
به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که قبل از ظهر سه شنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار، شهردار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و جمعی از پرستاران مراکز درمانی و اورژانس قم برگزار شد، تعداد 52 نفر از پرستاران و مدیران پرستاری نمونه قم تجلیل شدند.
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