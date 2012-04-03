شکست اهداف دوحه و ریاض در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، "میشل سماحه" در گفتگویی با شبکه NBN لبنان اعلام کرد: قطر و عربستان سعودی در پیاده کردن اهداف خود در سوریه شکست خورده اند.

وی در ادامه افزود: آمریکا از زمان شکست گفتگو میان "حافظ اسد" و "بیل کلینتون" در سال 2000 و قبل از آزادی جنوب لبنان، با سوریه به خاطر مواضع این کشور درباره موضوعات منطقه ای مشکل پیدا کرده است.

شایان ذکر است قطر و سوریه ضمن در پیش گرفتن سیاست خصمانه علیه سوریه در اتحادیه عرب و دیگر نشستهای مربوط به این کشور خواستار کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه شده اند.