  1. بین الملل
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

وزیر سابق لبنانی بیان کرد:

شکست اهداف دوحه و ریاض در سوریه

شکست اهداف دوحه و ریاض در سوریه

یکی از وزیران سابق لبنان با اشاره به سناریوهای مختلف عربستان و قطر ضد سوریه از شکست این طرحها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "میشل سماحه" در گفتگویی با شبکه NBN لبنان اعلام کرد: قطر و عربستان سعودی در پیاده کردن اهداف خود در سوریه شکست خورده اند.

وی در ادامه افزود: آمریکا از زمان شکست گفتگو میان "حافظ اسد" و "بیل کلینتون" در سال 2000 و قبل از آزادی جنوب لبنان، با سوریه به خاطر مواضع این کشور درباره موضوعات منطقه ای مشکل پیدا کرده است.

شایان ذکر است قطر و سوریه ضمن در پیش گرفتن سیاست خصمانه علیه سوریه در اتحادیه عرب و دیگر نشستهای مربوط به این کشور خواستار کمک تسلیحاتی به مخالفان سوریه شده اند.

کد مطلب 1568028

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