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۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

کشانی در گفتگو با مهر:

2 هزار نفر از قدس در کاروان راهیان نور شرکت کردند

2 هزار نفر از قدس در کاروان راهیان نور شرکت کردند

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قدس از شرکت دو هزار نفر از این شهرستان در قالب کاروان های راهیان نور خبر داد و گفت: اردوهای راهیان نور پل ارتباطی نسل امروز جامعه با آرمانها و اهداف شهدا در سالهای دفاع مقدس است.

سرهنگ نبی الله کشانی با حائز اهمیت دانستن یاد و خاطره شهدا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یاد و حفظ آرمانها و اهداف تعالی شهدا از وظایف و تکالیف کسانی است که امروز در بستری از امنیت و آرامش در جامعه زندگی می کنند و نسل جوانان امروز برای تعالی شخصیتی خود، حفظ آرمان شهدا را از تکالیف خود می دانند.

کشانی با تقدم دانستن حضور جوانان در مناطق جنگی نسبت به تفرجگاه های تفریحی، بیان کرد: اهمیت و نقش ارتباط معنوی نسل امروز با شهدا در این نکته قابل مشاهده است که جوانان در ایام عید، میل و رغبت خود را در زیارت مناطق جنگی نشان می دهند و تفریح در این ایام برای آنان عبادت می شود.

وی افزود: آمار تقریبی حضور جوانان در اردوی راهیان نور هر ساله بیش از سالهای گذشته است و امسال نیز ما شاهد حضور بیش از دو هزار نفر از جوانان شهر قدس، در اردوی راهیان نور بوده ایم.

رئیس ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قدس با قابل اهمیت دانستن برنامه های فرهنگی در این اردوها، گفت: برنامه های فرهنگی و اجرایی نقش بسزایی در بیان آرمانها و خاطره شهدا دارد، به همین منظور از روحانیان و سخنوران و جانبازان عالیقدر برای بیان مطالب ارزنده مورد استفاده قرار گرفت.

 

کد مطلب 1568030

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