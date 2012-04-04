به گزارش خبرنگار مهر، با بهره برداری از تعدادی جایگاه جدید CNG در تعطیلات ایام نوروز، در حال حاضر تعداد یکهزار و 873 باب جایگاه CNG در استان های مختلف کشور به طور همزمان فعال است.

پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سالجاری هم در مجموع بیش از 300 باب جایگاه جدید CNG راه اندازی شود که در این صورت تعداد کل مجاری عرضه سوخت به خودروهای دوگانه سوز کشور به مرز دوهزار و 200 باب افزایش می یابد.

بر اساس دستور رئیس جمهوری مجموعه وزارت نفت باید با انجام سرمایه گذاری هایی و مشارکت بخش خصوصی تا پایان برنامه پنجم توسعه تعداد دوهزار و 550 باب جایگاه CNG در استان‌های مختلف کشور راه‌اندازی کند.

در حال حاضر ایران از نظر تعداد جایگاه‌های CNG چهارمین کشور و از نظر ناوگان خودروهای دوگانه سوز جایگاه دوم جهان را در اختیار دارد که با ساخت جایگاه‌های جدید و افزایش سهم CNG در سبد سوخت به زودی ایران به بزرگترین دارنده شبکه CNG جهان تبدیل می شود.



در شرایط فعلی پاکستان با داشتن 3330 جایگاه در مقام اول، چین با داشتن 2000 باب جایگاه در مقام دوم و آرژانتین با داشتن 1900 باب جایگاه در مقام سوم جهان قرار دارند ضمن آنکه پاکستان با دو میلیون و 850 هزار دستگاه خودروی گاز سوز رتبه نخست بزرگترین ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار دارد.

بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان خرداد ماه سالجاری با افزایش تعداد کل جایگاه‌های CNG به بیش از دوهزار باب، ایران به طور رسمی جایگاه کشور آرژانتین در این صنایع پاک را در اختیار بگیرد.

از سوی دیگر مطابق با مصوبات دولت برای CNG سهمی حدود 25 درصدی در سبد سوخت خودروها پیش بینی شده است اما تاکنون با مصرف روزانه بیش از 18 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در ایستگاه‌های CNG سهم این حامل انرژی از 25 درصد عبور کرده است.

از این رو از ابتدای سالجاری با توقف تولید کارگاهی خودروهای گاز سوز دولت ترمز افزایش سهم CNG در سبد سوخت خودروها را به نوعی کشیده است.



با ساخت جایگاه‌های CNG ظرفیت توزیع ساعتی سوخت به خودروهای گازسوز کشور هم افزایش یافته است به طوریکه هم اکنون در هر ساعت ظرفیتی برای عرضه حدود دو میلیون نرمال متر مکعب گاز طبیعی به خودروها فراهم شده است.



در صورت تکمیل ظرفیت تولید و عرضه امکان توزیع روزانه تا مرز 50 میلیون متر مکعب گاز معادل تولید دو فاز پارس جنوبی به خودروهای دوگانه سوز در سراسر کشور وجود دارد.



هم اکنون با سرمایه‌گذاری سه میلیارد دلاری نزدیک به 10 هزار و 700 نازل CNG در سطح جایگاهها فعال است ضمن آنکه با احتساب تولید و تبدیل خودروهای گانه سوز در دو بخش تبدیل کارگاهی و تولید کارخانه‌ای بیش از سه میلیون دستگاه خودروی گازسوز در سراسر کشور وجود دارد.