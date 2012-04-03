برگزیده رمان سال 82 جایزه کتاب سال تجدیدچاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر «روز خشم» عنوان کتابی است که در آن زندگی حجر بن عدی در چهار فصل تدوین شده است. در این فصول چگونگی شورش تا شهادت او توسط دستگاه معاویه به شکل داستان روایت شده است.
نام این کتاب از آیه ١٦ سوره دخان گرفته شده است که میگوید: «روز خشم بزرگ فرا میرسد، ماییم انتقامگیرندگان.»
در این کتاب موضوعات و مواردی همچون کینهتوزیهای معاویه نسبت به یاران حضرت علی(ع) پس از شهادت ایشان، ماجرای شهادت امام حسن مجتبی(ع) و مخالفتهای حجر بن عدی با افرادی همچون «عمرو بن حریث» که در مساجد قبل از شروع خطبه حضرت علی(ع) را مورد لعن و نفرین قرار میدادند و ... پرداخته و روایت شده است.
در بخشی از کتاب آمده است: «حجر به دنبال تقدیر مبارک خود بود. سالیانی بود که شوق شهادت را در دل داشت. سلیمان گه گاه از چادر بزرگ سرک میکشید. مضطرب بود. حجر دلشورة پیرمرد را حس کرده بود. یکی از دختران خردسال سلیمان جلوی چادر ظاهر شد. حجر به او لبخند زد و با اشاره سر او را به داخل چادر فرا خواند. دختر با دیدن او چهره در هم کشید. به نظرش بیگانه آمد. دو بار بود که او را میدید. حجر دوباره لبخند زد. دخترک، هراسیده، از جلوی چادر گریخت. سلیمان بال چادر را کنار زد. صدای شیون و گریه از چادر پهلویی، که چادر خانواده سلیمان بود، به گوش میرسید. سلیمان قضایا را میدانست، خواست کمکم حجر را آماده کند...»
رمان «روز خشم» در سال 82 کتاب برگزیده جایزه کتاب سال بخش دین بوده است و در سال 89 نیز از سوی شورای اقتباس سینما استفاده از ایده و طرح از این رمان مورد تصویب قرار گرفت.
رمان «روز خشم» تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است که در 237 صفحه، قطع رقعی و در تیراژ 2500 جلد و با قیمت 3900 تومان از سوی سوره مهر منتشر شده است.
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