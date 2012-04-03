جهاد اقتصادی مقدمه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی بود

حجت الاسلام ابوالقاسم میر احمدی با بیان این مطلب که اهمیت به تولیدات ملی و حفظ سرمایه ملی، از شاخصهای اقتصادی مورد نظر مقام معظم رهبری است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه از شاخصهای اقتصادی مورد لحاظ مقام معظم رهبری است، کار، تلاش و ارتقاء سطح معیشتی زندگی مردم است، به همین منظور تدوین رویکرد تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی با مقدم دانستن جهاد اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر است.

وی با اشاره به رکود اقتصادی در جهان و همچنین تحریم های اقتصادی علیه ایران، بیان کرد: رکود اقتصادی در جهان و بالارفتن هزینه های جاری زندگی و همچنین تحریم های اقتصادی علیه کشورمان، یک جهاد همه جانبه و عالی را می طلبید تا به این واسطه در مقابل هجوم نابرابری های اقتصادی، بتوانند مقابله داشته باشد.

امام جمعه شهرستان قدس با اعلام اینکه این شهرستان منطقه ویژه اقتصادی است، اعلام کرد: این شهرستان ظرفیتهای موجود اقتصادی از حیث زیرساختها را دارد و وجود کارگاه ها، کارخانه های متعدد زمینه اشتغال بسیاری از مردم این شهرستان را فراهم کرده است، که اهمیت و توجه مسئولان به برپا بودن و برقرای حرکت اقتصادی این کارگاه ها، از عوامل مورد اهمیت است.

وی با تاکید بر ضرورت دستیابی به روحیه اتکا به خود و قطع وابستگی ها گفت: بسترهای این مهم را می توان با جدیت و تلاش برای تحقق شعار ارزشی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" فراهم کرد.



امام جمعه قدس تامین نیازهای اساسی در داخل کشور را از سیاست های مهم و ضروری برای اداره کشور خواند و عنوان کرد: بهره گیری از عنوان سال 90 مبنی بر "سال جهاد اقتصادی" بسیاری از سرفصل های خود کفایی محقق شد و بی شک عمل کردن به شعار سال جاری نیز می تواند راه های موفقیت کشور در بسیاری از عرصه های علمی و اقتصادی را محقق کند.



وی با اشاره به محتوای جامع و پر بار سند چشم انداز ملی عنوان کرد: این مهم در واقع دسترسی به اهداف کلان کشوری است که در حال حاضر نیز با تدوین برنامه های مختلف، شتاب همه جانبه ای داشته است.



این مسئول بیان کرد: تنها در چنین فضائی است که کشور می تواند بر همه مسائل و مشکلات غلبه کند و دی مسیر جهش و تغییر موقعیت اقتصادی قرار گیرد.



وی با یادآوری عناوین مختلف سالهای گذشته همچون کار سازنده، صرفه جوئی، خدمت گذاری، نوآوری و شکوفائی، حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، کار مضاعف، همت مضاعف و سال جهاد اقتصادی، اظهارداشت: مطرح کردن این شعارها از سوی رهبر فرزانه بیانگر رویکرد مثبت برنامه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است.



وی بیان کرد: شعار امسال در ادامه حرکت جهاد اقتصادی کشور تضمینی برای تحقق اهداف اقتصادی است.