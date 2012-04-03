ایجاد اشتغال تنها با حمایت از تولید ملی در کشور محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین اسدی افزود: رهبر معظم انقلاب در ابتدای هر سال با نامگذاری یک هدف مهم برای جهت‌گیری‌های آن سال را بر اساس سیاست های اصلی نظام و نیازهای واقعی کشور تعیین و تبیین می ‌کنند که مزین نمودن امسال از سوی معظم له به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در ادامه سال جهاد اقتصادی بود و انتظار می رود با تلاش و کوشش همه مردم و مسئولان در سال جاری شاهد تحول مهم اقتصادی در کشورمان باشیم.

وی با اشاره به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و لزوم برنامه ریزی برای بهره برداری از تمامی ظرفیت های بومی در استان کردستان ادامه داد: تحریم‌هایی که آمریکا از دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی به ملت ایران تحمیل کرده همواره با تدابیر رهبری نظام به فرصت تبدیل شده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان عنوان کرد: تولید ملی از جمله مهمترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که باید تمام مردم و مسئولان در رده‌های مختلف اجرایی به آن توجه جدی داشته باشند و در سال جاری اهتمام بیشتری در این خصوص داشته باشند.

وی یادآور شد: هر کالای خارجی که وارد کشور می ‌شود به نوبه خود تعدادی از اشتغال داخل را می ‌گیرد و سبب رکود اقتصادی و واحدهای تولیدی می ‌شود که باید در این زمینه نیز فرهنگ‌ سازی عمیقی صورت پذیرد.

اسدی ضمن تاکید بر افزایش کیفیت و کمیت کالاهای داخلی افزود: وقتی از مردم می‌ خواهیم که کالای ایرانی بخرند در مقابل باید کیفیت این نوع کالاها نیز در حد قابل قبول و به مقدار مورد نیاز در بازار وجود داشته باشد، چرا که تولید کالاهای بی ‌کیفیت و یا کمبود اجناس مورد نیاز مردم زمینه ورود کالاهای خارجی را فراهم می‌ کند.

وی ادامه داد: با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و با ارتقاء سطح تولیدات داخلی می ‌توان جامعه الگو را با احترام گذاشتن به تولیدات و نیروهای داخلی ایجاد کرد و با ارائه تولیدات داخلی به سایر کشورها ارتقای مضاعف‌ تری در تولیدات کشور به وجود آورد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، با بیان اینکه حمایت از تولید ملی موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی در حوزه تولید در کشور می‌شود، افزود: روند توسعه و پیشرفت کشور در سایه حمایت از تولید داخلی می ‌تواند شتاب چشمگیری داشته باشد.