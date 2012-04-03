کاظمیان و زاید مشکلی برای بازی کردن مقابل الغرافه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بازیکنان تیم پرسپولیس عصر امروز راس ساعت 18 به وقت محلی و ساعت 19:30 به وقت تهران آخرین تمرین خود قبل از بازی با الغرافه را در ورزشگاه محل برگزاری بازی برگزار می‌کنند.

بنابراعلام کادر پزشکی تیم پرسپولیس جواد کاظمیان و ایمون زاید که در تمرینات تیم در تهران به جمع سرخپوشان اضافه شده بودند، مصدومیت‌شان کاملا برطرف شده و از نظر پزشکی مشکلی برای بازی با الغرافه نخواهند داشت.

ازباشگاه پرسپولیس همچنین خبر می‌رسد، جلسه مدیران دو باشگاه پرسپولیس و الغرافه پس از برگزاری کنفرانس خبری با حضور نمایندگان دو باشگاه، مسئولان برگزاری مسابقه و نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا در باشگاه الغرافه به ریاست "سونیل"، نماینده سریلانکایی AFC برگزار شد.

دراین نشست مقرر شد که بازیکنان پرسپولیس با لباس‌های یک دست قرمز رنگ و لباس مشکی با خط‌های سفید برای دروازه بان این تیم در زمین مسابقه حاضر شوند. بازیکنان الغرافه نیز با پیراهن زرد، شورت ورزشی آبی و جوراب سفید در زمین حاضر خواهند شد. دروازه بان این تیم هم با پیراهن مشکی به میدان می‌رود.

در پایان نشست قائم مقام باشگاه پرسپولیس، میزبانی باشگاه الغرافه را رضایت بخش توصیف کرد که در واکنش به صحبت‌های وی، نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز از همکاری خوبی که در این خصوص وجود دارد ابراز رضایت کرد.

طبق برنامه اعلام شده، مقرر شد که دو تیم 90 دقیقه قبل از شروع مسابقه در ورزشگاه حاضر باشند. فاصله هتل ماریوت محل اقامت کاروان پرسپولیس تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه نیز 30 دقیقه اعلام شده است.

دیدار تیم‌های الغرافه قطر و پرسپولیس ایران در چارچوب هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ساعت 20:05 فردا چهارشنبه در ورزشگاه ثانی بن جاسم برگزار می‌شود.