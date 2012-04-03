مددجویان زندانی زن قاری قرآن در قزوین تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس و مسئولان زندان مرکزی از مددجویان نسوان قزوینی که در دوره های مختلف علوم قرآنی شرکت کرده بودند تجلیل شد.



عباس رمضانی رئیس زندان مرکزی قزوین دراین مراسم گفت: ارتقاء ظرفیت زندانیان برای پذیرش مسئولیتهای زندگی سالم از آثار معنوی فراگیری علوم قرآنی است.



رئیس زندان مرکزی قزوین با بیان این مطلب که انس با قرآن می تواند در تغییر و بازسازی شخصیت افراد تأثیر بسزایی داشته باشد افزود: تلاوت آیات الهی زمینه ساز اصلاح افراد می شود تا شایستگی، تقوا وبندگی را درخود پیدا کنند.



وی اظهارداشت: آیات الهی افزون بر ایجاد شناخت نسبت به هستی، راهنمای جامع و کاملی برای سعادتمندی در دنیا و آخرت است و ازاین رو برنامه های جامع قرآنی، به صورت روزانه در زندان برگزار می شود.



رئیس زندان مرکزی قزوین در ادامه سخنان خود با اشاره به تأثیر مثبت مأنوس بودن مددجویان با کلام وحی گفت: قرآن آئین نامه زندگی بشر در طول تاریخ از بعثت نبی اکرم اسلام (ص) بوده و نقش بسیار ارزنده ای در ساخت و ساز روحی ومعنوی انسانها دارد و امید است این عزیزان ضمن بهره مندی از کلام خدا به دستورات آن نیز عمل کنند.



رمضانی بیان کرد: ارتباط پیوسته با قرآن آثار و ثمرات شگرفی داشته و مددجویان قاری نیز نسبت به سایر زندانیان بانشاط تر و درحل مشکلاتشان منطقی تر عمل می کنند.



این مسئول در ادامه افزود: امنیت اجتماعی زمانی افزایش می یابد که قانون به عنوان فرهنگ عمومی پذیرفته شود و هرکس خود مجری صحیح قوانین شود از این رو مسئله تقوا به عنوان ساز و کاری درونی در کنترل رفتارهای غیراجتماعی انسان ها مطرح است.



در پایان به 19 نفر از مددجویان بند نسوان که دوره های علوم قرآنی را با موفقیت طی کرده اند 19 میلیون ریال هدیه نقدی با مشارکت انجمن حمایت از زندانیان اهداء شد.

