جریان انحرافی حامی مرتضوی است/ درخواست تحکیم وحدت برای استیضاح وزیر

مهدی امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، به انتقاد از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماجرای انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی پرداخت و گفت: انتظار داشتیم شیخ الاسلامی به افکار عمومی احترام می گذاشت و پاسخگوی انتصاب مرتضوی بعنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی بود، البته تا آنجایی که در جریان قرار گرفتیم جریان انحرافی از سعید مرتضوی حمایت می کند و در اصل وی به وزیر کار تحمیل شده است.

این فعال دانشجویی گفت: از نمایندگان مجلس انتظار داریم طرح استیضاح وزیر کار را به صورت جدی دنبال کنند چرا که با استیضاح می توان به مقابله با انتصاب مرتضوی پرداخت.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: هنوز پرونده کهریزک در قوه قضائیه باز است و یکی از متهمان اصلی آن پرونده مرتضوی است، از این رو جنبش دانشجویی به هیچ وجه نمی تواند در قبال این انتصاب سکوت کند.

امیریان در ادامه از نمایندگان خواست تا تحت تاثیر لابی های سیاسی و فشارهای دولت قرار نگیرند و موضوع استیضاح وزیر کار را در دستور کار قرار دهند.

این فعال دانشجویی افزود: برای نمایندگان، جنبش دانشجویی و جریان های سیاسی فقط باید دفاع از مصالح و منافع ملی مهم باشد.