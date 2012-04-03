افزایش تحریم علیه سوریه عملی نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گنادی گاتیلوف اعلام کرد: اعتراض سوری ها در استانبول در جریان برگزاری کنفرانس دوستان سوریه بیانگر این است که تمامی مردم سوریه حاضران در کنفرانس استانبول را دوستان خود نمی دانند.

وی افزود: مقامات سوریه آمادگی دارند طرح "کوفی عنان" نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد در سوریه برای حل بحران این کشور را اجرایی کنند.

گاتیلوف در ادامه گفت: تصمیمات اتخاذ شده در کنفرانس دوستان سوریه مبنی بر تشدید تحریم ها علیه دمشق [الزاما] منجر به عملی شدن آن نخواهد شد.

کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه برای حل بحران این کشور اخیرا با حضور بیش از 80 کشور دنیا در استانبول برگزار شد. در این کنفرانس اقدامات ضد سوری همچون تشدید فشارها بر نظام سوریه و شناسایی مخالفان این کشور موسوم به شورای ملی سوریه به تصویب رسید.