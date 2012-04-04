به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه "بانوی آب و آیینه" بر اساس متنی از میلاد اکبرنژاد توسط محمدرضا کوهستانی نوشته شده است.
"بانوی آب و آیینه" مبتنی بر موسیقی و حرکت، روایت متفاوتی است از آب و آتش. آب، حکایت مهریه بانویی که خود مادر آبها بود و در نینوا از لبهای خشکیده فرزندش دریغ شد و آتش حکایت بیپروایی آتش و شمشیرهایی که از درگاه خانهای تا خیمههای کربلا میرود و در نینوا بوسه بر بوسهگاه فرزند پیامبر(ص) میزند.
این اثر نمایشی با کارگردانی حسین پارسایی و با حضور دانیال حکیمی و رویا نونهالی و جمعی از هنرمندان تئاتر با تهیهکنندگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به صحنه میرود.
فرهاد مهندسپور دراماتورژ و مشاور کارگردان، نادر رجبپور طراح حرکت، عبدالخالق مصدق طراح نور، سیامک احصایی طراح صحنه، جهانسوز فولادی و مژگان عیوضی طراح لباس نمایش "بانوی آب و آیینه" هستند.
همچنین سعید داخ مجری طرح نمایش "بانوی آب و آیینه" است. این اثر نمایشی که اثری روایی و مستند تلقی میشود از ابتدای اردیبهشتماه ساعت 17 در تالار اندیشه حوزه هنری به صحنه میرود.
نظر شما