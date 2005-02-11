پاريس نامزد برگزاري نشست بعدي كميته سياسي و امنيتي شد // ايران و اروپا خواستار مبارزه مشترك با گروههاي تروريستي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ، در اين مذاكرات كه روز چهارشنبه در نمايندگي كشور آلمان در ژنو برگزار شد ، طرف اروپايي علاقمندي خود را براي كمك به ايران در مبارزه با مواد مخدر تشريح كرد و در اين زمينه راهكارهايي مورد توافق قرار گرفت.
در اين نشست همچنين در مورد مبارزه مشترك با گروههاي تروريستي بحث شد.
بر پايه اين گزارش ، كارگروه سياسي امنيتي تا يك ماه آينده يك تا 2 نشست ديگر نيز برگزار مي كند. پاريس نامزد برگزاري نشست بعدي كميته سياسي و امنيتي است.
"مجيد تخت روانچي" سفير جمهوري اسلامي در جمهوري فدرال سوئيس مسئوليت گروه سياسي امنيتي اين مذاكرات را بر عهده دارد.
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