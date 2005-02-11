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۲۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۵:۰۸

كارگروه سياسي امنيتي تا يك ماه آينده يك تا 2 نشست ديگر برگزار مي كند

پاريس نامزد برگزاري نشست بعدي كميته سياسي و امنيتي شد // ايران و اروپا خواستار مبارزه مشترك با گروههاي تروريستي

با پايان 5 ساعت گفتگو در كارگروه سياسي و امنيتي مذاكرات هسته اي ايران و اروپا ، تهران ، لندن ، پاريس و برلين افق دراز مدت روابط سياسي ميان اين 3 كشور و نيز اتحاديه اروپايي با ايران را مورد بررسي قرار دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر" ، در اين مذاكرات كه روز چهارشنبه در نمايندگي كشور آلمان در ژنو برگزار شد ، طرف اروپايي علاقمندي خود را براي كمك به ايران در مبارزه با مواد مخدر تشريح كرد و در اين زمينه راهكارهايي مورد توافق قرار گرفت.

در اين نشست همچنين در مورد مبارزه مشترك با گروههاي تروريستي بحث شد.

بر پايه اين گزارش ، كارگروه سياسي امنيتي تا يك ماه آينده يك تا 2 نشست ديگر نيز برگزار مي كند. پاريس نامزد برگزاري نشست بعدي كميته سياسي و امنيتي است.

"مجيد تخت روانچي" سفير جمهوري اسلامي در جمهوري فدرال سوئيس  مسئوليت گروه سياسي امنيتي اين مذاكرات را بر عهده دارد.

کد مطلب 156806

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