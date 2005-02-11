كارگروه سياسي امنيتي تا يك ماه آينده يك تا 2 نشست ديگر برگزار مي كند پاريس نامزد برگزاري نشست بعدي كميته سياسي و امنيتي شد // ايران و اروپا خواستار مبارزه مشترك با گروههاي تروريستي

با پايان 5 ساعت گفتگو در كارگروه سياسي و امنيتي مذاكرات هسته اي ايران و اروپا ، تهران ، لندن ، پاريس و برلين افق دراز مدت روابط سياسي ميان اين 3 كشور و نيز اتحاديه اروپايي با ايران را مورد بررسي قرار دادند.