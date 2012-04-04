آذر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ثبت نام طرح ملی رحمت به اتمام رسیده است گفت: در مجموع شهرستانهای استان تهران پنج هزار نفر ثبت نام کرده اند ولی هنوز آمار تهران تکمیل نشده که احتمالا بیش از 15 هزار نفر ثبت نامی خواهیم داشت و این طرح اول اردیبهشت ماه آغاز می شود.

وی افزود: در طرح ملی رحمت متقاضیان (دختران و بانوان تهرانی) تحت آموزشهایی اعم از آموزش همسرداری، تربیت فرزند، حجاب، بصیرت افزایی، آموزشهای امداد و نجات و آسیب شناسی در فضای مجازی و... قرار می گیرند که این آموزشها در دو ترم 16 جلسه ای و هر جلسه 90 دقیقه در پایگاههای بسیج و مدارس توسط اساتید حوزه علمیه (سطح پایه 2)، کارشناسان علوم الهیات و امدادگران زن در هلال احمر انجام می شود.

"طرح تحرک" هنوز ابلاغ نشده است

مدیرکل امور بانوان استانداری تهران با بیان اینکه هنوز طرح تحرک از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده است گفت: این طرح در دل طرح تحول اجتماعی گنجانده شده که مربوط به تحکیم خانواده است. در این طرح 23 برنامه و 77 فعالیت تعریف شده که با محوریت خانواده زن برنامه ریزی شده است.

اول اردیبهشت استانداری لباس فرم می پوشد

نظری در مورد زمان استفاده از لباس فرم در استانداری گفت: نوسانات بازار موجب شد تا طرف قرارداد برای تامین پارچه با مشکل مواجه شود ولی مشکلات برطرف شده و اول اردیبهشت ماه کارمندان استانداری لباس فرم می پوشند.