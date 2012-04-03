  1. بین الملل
۱۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

تشدید درگیری های قبیله ای در لیبی/ فرار هزاران نفر به سوی تونس

تشدید درگیری های قبیله ای در لیبی/ فرار هزاران نفر به سوی تونس

منابع تونسی از فرار هزاران نفر از مردم لیبی به تونس پس از تشدید درگیری ها میان شبه نظامیان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب آنلاین، منابع تونسی اعلام کردند: هزاران لیبیایی به دنبال تشدید درگیری ها امنیتی در این کشور درحال فرار به تونس هستند.

این منابع بیان کردند: گذرگاه "راس الجدیر" و "الذهبیه" میان دو کشور شاهد فرار گسترده مردم لیبی به ویژه پس از تشدید درگیری ها میان شبه نظامیان زواره و جمیل درغرب این کشور است.

یکی از شاهدان عینی در این باره گفت: موج فرار گسترده مردم لیبی به تونس یادآور زمانی است که انقلابیون و گردانهای قذافی با هم می جنگیدند.

شایان ذکر است درگیری ها میان انقلابیون زواره و جمیل زمانی شدت گرفت که 34 نفر از اعضای انقلابیون زواره ربوده شدند. طرفین در این درگیری ها از انواع سلاحها سبک و سنگین استفاده می کنند.

کد مطلب 1568061

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