تشدید درگیری های قبیله ای در لیبی/ فرار هزاران نفر به سوی تونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عرب آنلاین، منابع تونسی اعلام کردند: هزاران لیبیایی به دنبال تشدید درگیری ها امنیتی در این کشور درحال فرار به تونس هستند.

این منابع بیان کردند: گذرگاه "راس الجدیر" و "الذهبیه" میان دو کشور شاهد فرار گسترده مردم لیبی به ویژه پس از تشدید درگیری ها میان شبه نظامیان زواره و جمیل درغرب این کشور است.

یکی از شاهدان عینی در این باره گفت: موج فرار گسترده مردم لیبی به تونس یادآور زمانی است که انقلابیون و گردانهای قذافی با هم می جنگیدند.

شایان ذکر است درگیری ها میان انقلابیون زواره و جمیل زمانی شدت گرفت که 34 نفر از اعضای انقلابیون زواره ربوده شدند. طرفین در این درگیری ها از انواع سلاحها سبک و سنگین استفاده می کنند.