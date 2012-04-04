مسعود اطیابی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون "ریسمانی نزدیکتر از رگ" در لبنان در حال اکران است و با استقبال خوبی هم روبرو شده به طوریکه به تعداد سینماهای آن نیز افزوده شده‌است.

اطیابی گفت: نقدهای خوبی نیز از فیلم "ریسمانی نزدیکتر از رگ" در نشریات محلی منتشر شده است. از هفته آینده کار دوبله این فیلم برای اکران عمومی در ایران آغاز خواهد شد.

فیلم سینمایی "ریسمانی نزدیک‌تر از رگ" برگرفته از رمانی به همین نام که نویسنده‌ای عرب آن را نوشته است در سکوت خبری ساخته شد. اقتباس از رمان و برگردان تصویری آن توسط جعفر حسنی انجام شد و پرداخت نهایی فیلمنامه توسط اطیابی صورت گرفته است. داستان فیلم درباره چگونگی زندگی شانزده ساله در اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی است. بازیگران فیلم همگی لبنانی هستند و زبان فیلم عربی است.

امسعود اطیابی همچنین درباره تازه‌ترین فعالیت تلویزیونی خود هم گفت: مجموعه تلویزیونی "سهمی برای دوست" هم اکنون در مرحله صداگذاری قرار دارد و میلاد موحدی ساخت موسیقی را همزمان انجام می‌دهد. تلاش می‌کنیم این مجموعه اواخر بهار آماده پخش از تلویزیون شود.

سریال "سهمی برای دوست" با مضمون طنز اجتماعی داستان دو برادر خوانده را به تصویر می‌کشد که وضعیت مالی مناسبی ندارند. این دو تصمیم می‌گیرند وارد مقوله بورس شوند و ورود این دو به عرصه بورس ماجراهایی را رقم می‌زند که آغاز داستان سریال است.