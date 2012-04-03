حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش غیررسمی کرایه های تاکسی در سال 91 گفت: بررسی مصوبه شورای شهر تهران در خصوص افزایش قیمت کرایه های حمل و نقل عمومی در تیرماه سال گذشته شروع شده است و بنابراین هنوز فرصت بررسی افزایش قیمت ها در شورا است.

وی با تاکید بر این که هنوز شورای شهر تهران مصوبه ای در خصوص میزان افزایش کرایه ها نداده است گفت: اگرافزایش قیمتی درکرایه ها تاکسی رخ داده است، خلاف مقررات است و با مختلفان بر اساس قانون برخورد می شود.

رییس کمیسون عمران شورا از مسئولان تاکسیرانی خواست تا نظارت ها را تصویب نهایی کرایه ها افزایش داده و مانع افزایش غیر قانونی در این حوزه شوند.

شکیب ادامه داد: اعضای شورا منتظرند تا فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز و میزان تورم و افزایش حقوق کارمندان مشخص شود تا بر اساس میانگین لایحه کرایه های حمل و نقل عمومی در سال 91 بررسی شود.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه لایحه قیمتها در روزهای پایانی سال به شورا رسید گفت: فرصت نبود در این مدت کوتاه هم به قیمت تاکسی، مترو و اتوبوس رسیدگی کنیم.

رییس کمیسون عمران شورا از رایزنی با فرمانداری برای تایید قیمتها خبر داد و گفت: تا دو هفته دیگر بررسی قیمتها در صحن علنی آغاز می شود و همزمان رایزنیهایی با فرمانداری انجام می‌دهیم تا مانند سال گذشته چندین ماه منتظر تایید فرمانداری نباشیم و سرانجام نیز کمیته حل اختلاف مشکل را رفع کند.