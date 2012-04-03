9 تصویر؛ خوش رقصی سازمان ملل برای واشنگتن و تل آویو!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز تداوم شهرک سازی رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ دندانهای کوسه صهیونیستی!

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به طرح جدید رژیم صهیونیستی برای توسعه شهرک سازیها در فلسطین اشغالی اشاره دارد.

قانون اساسی مصر!

روزنامه الشرق الاوسط امروز با اشاره به مقدمات تصویب قانون اساسی جدید مصر به مشابهت احتمالی آن با قانون اساسی پاکستان اشاره دارد که طی آن مقامات نظامی قدرت اعمال هرگونه تصمیمی را دارند.

پایان عهد دیکتاتورها

روزنامه الشرق قطر امروز در کاریکاتوری به سرنگونی رژیمهای دیکتاتوری در جهان عرب اشاره دارد که به تدریج در حال از بین رفتن هستند.

سواری گرفتن از آمریکا

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به سواری گرفتن رژیم صهیونیستی از آمریکا در راستای مقاصد خود توجه دارد.

زمین علیه رژیم صهیونیستی

روزنامه الوطن قطر امروز به مسئله شهرک سازی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشاره دارد که باعث شده حتی سرزمینهای فلسطینی نیز از این مسئله خشمگین شوند.

تدابیر امنیتی ویژه برای حفاظت از مسجد الاقصی

پایگاه خبری العالم امروز در کاریکاتوری تدابیر امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین برای حفاظت از مسجد الاقصی را به سخره گرفته است که طی آن نیروهای امنیتی و صهیونیستهای تندرو بدون هیچ مانعی به هتک حرمت این مسجد شریف می پردازند.

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