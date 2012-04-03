کمبود زیرساختهای گردشگری در لرستان/ استقرار میراث فرهنگی پلدختر در آبفا!

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان با انتقاد از کمبود زیرساختهای لازم در مناطق گردشگری استان لرستان اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین مشکل استان در زمینه عدم جذب و ماندگاری مسافران مشکل عدم زیرساختهای لازم است.

وی با تاکید بر ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق گردشگری و تاریخی لرستان بیان داشت: برای ایجاد زیرساختهای مناسب در مناطق گردشگری، اماکن زیارتی، تاریخی و ... دستگاههای مختلف باید به کمک میراث فرهنگی بیایند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان با تاکید بر حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق گردشگری و تاریخی لرستان یادآور شد: مهم ترین سیاست این اداره کل حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد زیرساختهای لازم و همچنین اتمام پروژه های نیمه تمام در استان است.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود امکانات ادارات شهرستانی میراث فرهنگی استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر اداره میراث فرهنگی شهرستان پلدختر در شرکت آب و فاضلاب این شهرستان مستقر شده است.

وی با بیان اینکه اداره میراث فرهنگی شهرستان پلدختر در قالب یک اتاق در شرکت آب و فاضلاب این شهرستان مستقر شده است، ادامه داد: این امر در گذشته مورد غفلت قرار گرفته و در این راستا برای تجهیز امکانات اداری و همچنین ساختمان اداره میراث فرهنگی این شهرستان تمهیداتی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تصریح کرد: قرار بر این است که طی چند روز آینده یک ساختمان برای اداره میراث فرهنگی شهرستان پلدختر اجاره کنیم.

گودرزی با تاکید بر اینکه ضعف زیرساختها و امکانات اداری منجر به عدم جذب سرمایه گذار در استان می شود، بیان داشت: با توجه به کمبود امکانات لازم در برخی از ادارات شهرستانی میراث فرهنگی هیچ سرمایه گذاری رغبت نمی کند در این حوزه سرمایه گذاری کند.

وی تصریح کرد: در سالجاری یکی از اقدامات اداره کل میراث فرهنگی استان تجهیز و ایجاد امکانات لازم برای ادارات شهرستانی میراث فرهنگی لرستان خواهد بود.