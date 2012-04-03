پارلمان مجارستان استعفای رئیس جمهور را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، استعفای رئیس جمهوری مجارستان بدلیل مدرک دکترای جعلی وی در پارلمان مجارستان پذیرفته شد.

روز یکشنبه پس از آنکه مدرک دکترای "پال اشمیت" به دنبال پرونده جعل پایان‌نامه دوره دکترای وی باطل اعلام شد، رئیس‌جمهوری مجارستان رسما اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد.

این در حالی است که بدنبال بالاگرفتن جنجالهای سیاسی در مورد مدرک جعلی اشمیت یک کمیته ویژه تحقیق در دانشگاه بوداپست تشکیل شده و پس از یک هفته اعلام شد از پایان نامه 215 صفحه ای وی دست کم 197 صفحه آن توسط دیگران نوشته شده است.

اشمیت که از سال ۲۰۱۰ برای یک دوره ۵ ساله به ریاست جمهوری انتخاب شده در توجیه دلیل استعفای خود از این مقام اعلام کرد نمی‌خواهد یک مسئله شخصی کشورش را نابود کند.