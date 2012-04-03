موساد پشت پرده مهاجرت ورزشکاران مصری به رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با اشاره به مهاجرت ورزشکاران مصری به سرزمین های اشغالی آورده است: پس از مهاجرت ورزشکاران مصری به اسرائیل مجلس شورای مصر کمیته حقیقت یابی درباره علل این موضوع تشکیل داد.

این پایگاه بیان کرد: "محمد حافظ" رئیس فراکسیون جوانان در مجلس شورای مصر مهاجرت ورزشکاران مصری به اسرائیل و اعطای تابعیت به آنها را برای امنیت ملی مصر خطرناک خواند اما به تعداد ورزشکاران مهاجرت کرده اشاره ای نکرد.

پایگاه مذکور می افزاید که رئیس کمیته فوق بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع و مقابله با آن از طریق وضع قوانین لازم در این باره تاکید کرد و گفت: مقابله با این پدیده برای اینکه هزاران جاسوس تربیت نشوند ضروری است.

این پایگاه بیان کرد: درخلال بررسی موضوع "عبدالباقی عزت" از نمایندگان مجلس شورا خواستار سلب تابعیت مصری این ورزشکاران به عنوان مجازاتی علیه آنها شد.

پایگاه مذکور می افزاید: این در حالی است که برخی منابع مصری موساد را عامل فرار این ورزشکاران به داخل سرزمین های اشغالی می دانند.

منابع مصری بر این باورند که شبکه های جاسوسی موساد از طریق پست الکترونیکی ورشکاران را به فرار به اسرائیل ترغیب و تشویق می کند و پیشنهادهای وسوسه کننده ای به آنها می دهد.

این منابع بیان کردند: مزدوران موساد با آنها در داخل مصر ارتباط برقرار می کنند و ترتیب خروج آنها را به فلسطین اشغالی با هماهنگی سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره می دهند.