شکست سنگین بنیادکار ازبکستان مقابل گامبااوزاکای ژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر، این دیدار که از گروه E مسابقات و در ورزشگاه بانپاکوی اوزاکا برگزار شد در پایان به برتری 3 بر یک تیم میزبان انجامید تا نماینده ژاپن به نخستین پیروزی خود دست یابد.

برای گامبااوزاکای ژاپن در این دیدار خانگی یاسوهیتو اندو (14) و رافائل دوس سانتوس (58 و 77) گل زدند و تنها گل تیم بنیادکار نیز توسط انورجان سولیف در دقیقه 88 به ثمر رسید. با این پیروزی خانگی تیم گامبااوزاکای ژاپن سه امتیازی شد اما همچنان در قعر جدول رده بندی گروه E باقی ماند.

دیگر دیدار این گروه را امروز تیم‌های پوهانگ استیلرز کره جنوبی و آدلاید یونایتد استرالیا برگزار خواهند کرد.